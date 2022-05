5 Redenen waarom marketing op straat onmisbaar

Zelfs in onze digitale wereld van tegenwoordig hebben wandelende voorbijgangers meer dan voldoende aandachtspanne om een bewust kijkje te nemen naar de promotie op straat. Dit is waarom ondernemingen slimme en creatieve manieren moeten toepassen om ook op straat zichtbaar te zijn. Ben je nog niet overtuigd? Maak dan nu kennis met de belangrijkste redenen waarom je straatmarketing in jouw marketingmix moet opnemen, ongeacht het vakgebied van jouw bedrijf!

1. Consistente zichtbaarheid die er toe doet

Ook al kun je vrijwel de wereld online 'bereiken', is het belangrijk om te onthouden dat de hele wereld waarschijnlijk niet de aandacht of zin heeft om jouw website te bezoeken. Door middel van gedrukte marketing op straat kun je dit probleem omzeilen, omdat een flyer of een banner altijd zichtbaar zijn voor de plaatselijke bevolking die baat hebben bij jouw merkuitingen.

2. Straatmarketing straalt een gevestigd merk uit

Ondernemingen moeten investeren in de ontwikkeling van hun merk op basis van drukwerk. Wanneer zij dat doen, zien de klanten een "gevestigd" merk in plaats van een merk dat zo slecht in beeld is dat het zich geen eigen logo kan veroorloven. Het gebruik van gedrukte producten impliceert een zekere exclusiviteit en status, die zeer waardevol is voor zakelijk succes.

3. Tastbare marketing heeft een hogere impact

Het tastbare gevoel van een flyer, coupon, banners, promotioneel drukwerk of andere vorm van fysieke reclame heeft een sterkere impact dan vluchtige online reclame. Gedrukte reclameteksten, zelfs als zij worden weggegooid, worden per geval vaak bekeken en beoordeeld. Wil je dus opvallen en direct een fysieke verbinding maken met jouw doelgroep, dan is banners drukken de perfecte investering om jouw merk in het straatbeeld te laten stralen!

4. Professionele koppeling en meer vertrouwen

Gedrukte marketing op straat kan een zeer geschikte manier zijn op een eenvoudige maar stijlvolle manier t direct, constant en betrouwbaar zakelijk contact. Bovendien zijn er nog altijd talloze mensen die online marketing minder snel vertrouwen, wat kan betekenen dat traditionele marketing wellicht een geschikter marketingmiddel is voor jouw doelgroep. Kortom, traditionele marketing in het straatbeeld zorgt voor herkenning en een hogere betrouwbaarheid, omdat het aantoont dat je serieus bent over het delen van jouw boodschap!

5. Gebruik het als een multimedia-component

Tot slot, gedrukt marketingmateriaal is perfect in staat om contact te maken met jouw publiek in combinatie met jouw online marketinginspanningen. Fysieke media kan bijvoorbeeld extra diepte geven aan een verhaal waarnaar online wordt verwezen. Op dezelfde manier kunnen gedrukte advertenties worden ingezet om lezers naar een meer interactieve en dynamische gebruikerservaring te leiden die op het web te vinden is. Dit betekent dat wanneer fysieke en online media samen worden gebruikt, marketing ongelooflijk effectief kan worden!

