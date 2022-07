Steeds grotere vraag naar non-bancaire zakelijke hypotheken

Het gat tussen de financieringsbehoefte in het MKB en de financieringsmogelijkheden bij banken is groot. Dat geldt ook voor zakelijke hypotheken. Niet vreemd dus dat de vraag naar non-bancaire zakelijke hypotheken nog altijd flink toeneemt.

Voor ondernemers die geld willen lenen, is de wereld enorm veranderd. De administratieve druk bij banken is, door de verscherpte regelgeving, zo groot dat het voor banken vaak niet meer rendabel is om zakelijke hypotheken aan het MKB te verstrekken. Hierdoor kunnen ondernemers die een financieringsbehoefte hebben minder makkelijk, of helemaal geen, zakelijke hypotheek meer krijgen via de bank.

Alternatieven voor de bank

Ondernemers die toch willen investeren in zakelijk vastgoed, voor hun eigen bedrijf of voor de verhuur, hebben een aantal alternatieven. Een financiering regelen bij familie en vrienden is daar een van. Daar zitten uiteraard haken en ogen aan. Een zakelijk conflict kan een relatie immers op scherp zetten. Gelukkig zijn er steeds meer financiële dienstverleners die non-bancair zakelijke hypotheken aanbieden.

Bij deze dienstverleners zijn er diverse manieren waarop het kapitaal voor de financiering vergaard wordt. Dat kan zijn via crowdfunding of het oprichten van een (private equaty) fonds. Een van de grotere partijen en snelle groeiers van dit moment is Mogelijk Vastgoedfinanciering. Dit bedrijf koppelt een ondernemer met een financieringsvraag één-op-één aan een investeerder die zijn geld wil beleggen met de zekerheid van het eerste recht van hypotheek.

Haast exponentiële groei

Dat de vraag naar non-bancaire zakelijke hypotheken groot is, blijkt wel uit de welhaast exponentiële groei die Mogelijk doormaakte in de afgelopen jaren. Het bedrijf werd in 2016 opgericht en passeerde eind 2019 de 150 miljoen aan verstrekte leningen. Inmiddels, anno 2022, staat de teller over de 800 miljoen.

Fintech oplossingen

Mogelijk is niet alleen non-bancair financier, het is ook een fintech-bedrijf: een financiële dienstverlener die gebruik maakt van slimme technologie. Daardoor kan Mogelijk heel snel de aanvraag beoordelen en de koppeling maken. Het is deel van het succes van Mogelijk.

Automatiseren

Voorafgaand aan een aanvraag kan een ondernemer online zijn zakelijke hypotheek berekenen om te achterhalen wat de geschatte maandlasten zijn. Voor het beoordelen van de aanvraag koppelt Mogelijk vervolgens via partners slim data over het object aan de aanvraag. Daarmee ontstaat direct een beeld over de waarde van het vastgoed, hetgeen het belangrijkste is voor de beoordeling van de aanvraag. Met een veilige loan-to-value (LTV) van maximaal 85% en het vastgoed als onderpand met eerste recht van hypotheek, biedt Mogelijk zijn investeerders veel zekerheid over het behoud van hun vermogen.

Snelheid en gemak

Is de aanvraag goedgekeurd, dan doet Mogelijk een financieringsvoorstel aan de aanvrager. Bij akkoord gaat de aanvraag door naar het platform waar investeerders iedere dinsdagochtend klaar zitten om het nieuwe aanbod te bekijken. Kiest een investeerder een object uit om te financieren, dan worden overeenkomsten automatisch gegenereerd, verstuurd en kunnen deze digitaal ondertekend worden. Het resultaat: snelheid en gemak.

Erkend MKB financier

Op 19 januari ontving Mogelijk officieel het keurmerk ‘Erkend MKB financier’ van Stichting MKB Financiering. Deze stichting werd ruim drie jaar geleden opgericht in samenwerking met steun van het ministerie van EZK met als doel het professionaliseren van de non-bancaire financieringssector. Wie op zoek is naar non-bancaire financiering, kan daar de juiste partijen vinden.