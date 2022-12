‘Zet de kachel een paar graden kouder’ – en hoe blijven we dan warm?

Dat de energie- en gas prijzen enorm gestegen zijn, is bij iedereen inmiddels bekend. Allemaal proberen we te besparen op die hoge rekeningen. Eén maatregel die veel voorbij hoort komen, is wachten met de kachel aanzetten en deze - als hij dan toch echt aanmoet - een paar graden kouder te zetten. Maar nu het ‘s nachts toch echt gaat vriezen en het overdag niet veel warmer is, vraag je je wel af hoe je het deze winter toch lekker warm houdt. In dit artikel lees je een aantal tips waarmee jij toch lekker warm kunt blijven.



Pak die dikke truien maar uit de kast

Je kent het wel: je ligt in je warme bed en voelt al direct bij het wakker worden dat je slaapkamer flink is afgekoeld tijdens de nacht. Je wilt dan eigenlijk je bed niet uit. Zorg daarom dat je je warmste trui alvast hebt klaarliggen, zodat je deze direct kunt aantrekken zodra je wakker wordt. Er zijn ook allerlei soorten bijzonder warme truien te koop die je in huis prima kunt dragen, zoals een fleece deken met armen of een gigantische hoodie. Thuis hoef je er toch niet op je mooist uit te zien, dus kies dan in ieder geval wel voor comfortabel en warm.



Thuiswerken? Zorg voor het juiste ‘uniform’

Thuiswerken zit er bij ons allemaal wel ingesleten tegenwoordig. Zeker in de winter, want het scheelt je weer een ochtend auto’s krabben en je hoeft niet in de nachtvorst de weg op. Maar trek niet zonder te kijken je favoriete huispak aan, maar denk even goed na over je thuis werkkledij. Want ook hiermee kun je zorgen dat je het met een lagere verwarming lekker warm houdt. Doe een dikke, wollen trui aan om je bovenlijf comfortabel te houden en pak een fijne legging of joggingbroek met een dikke voering. Maar dan misschien nog wel het belangrijkste: zorg dat je voeten goed warm blijven. Je kunt kiezen voor een paar dikke sokken en sloffen met een harde zool.



Wil je een extra stap zetten voor een gezond lijf, ook tijdens het thuiswerken? Dan is het de moeite waard om te investeren in een paar compressie sokken of steunkousen. Waarom? Als je thuis werkt, mis je een aantal actieve minuten die je normaal wel zou hebben. Naar je auto wandelen, door kantoor rondlopen, een rondje door het bos in je pauze: thuis doe je dat misschien minder snel. Soms kom je de hele dag de deur niet uit, waardoor je veel beweging mist. Zo’n paar verstevigende sokken zorgt er dan in ieder geval nog voor dat de bloedcirculatie in je benen na een lange dag zitten in orde blijft.



Verdeel je energie over de juiste ruimtes

Als je je verwarming dan toch echt hoger moet zetten, kijk dan eens in welke ruimtes in huis deze allemaal aan staat. Je zolderkamer, logeerkamer of bergruimte hoeven namelijk niet perse even warm te zijn als je woonkamer, want hier ben je niet de hele dag aanwezig. Draai de verwarming in deze ruimtes uit, zodat alle energie zit in het opwarmen van de kamers die je wel gebruikt. Houdt deuren ook zo veel mogelijk gesloten, zodat de warmte niet ontsnapt!



Hopelijk heb je met de bovenstaande tips toch weer een aangename temperatuur in huis kunnen regelen! Dan wacht je niets anders dan lekker genieten van een warme kop thee of chocolademelk, want de winter heeft natuurlijk ook iets heel knus! Geniet.