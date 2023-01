Wat is SEO en waarom doen zoveel mensen het?

SEO is niet meer weg te denken bij internetmarketing en essentieel om vindbaar te zijn voor klanten op het internet. Maar wat is SEO nu precies en waarom is het onmisbaar?

Wat is SEO?



SEO is de Engelse afkorting voor Search Engine Optimization, oftewel zoekmachine optimalisatie. SEO valt onder zoekmachine marketing en bevat eigenlijk alle dingen die je kunt doen om een site beter te laten scoren, in een zoekmachine zoals Google.



Waarom doen zoveel mensen aan SEO?



Als jouw onderneming op zoek is naar nieuwe klanten of naamsbekendheid, wil je natuurlijk dat mensen jou kunnen vinden bij het zoeken naar een bepaald onderwerp. Deze onderwerpen worden ook wel keywords of zoekwoorden genoemd, en met de juiste SEO zorg jij ervoor dat jouw pagina zo hoog mogelijk scoort in populaire zoekmachines.



De meerderheid van de mensen gebruikt Google als zoekmachine en dit is de reden dat zoveel mensen aan SEO doen om zo hoog mogelijk te eindigen in deze zoekmachine resultaten. Hoe hoger je scoort; hoe groter de kans is dat potentiële klanten op jouw site terecht komen en dus niet bij de concurrent. Dit is dus dé reden waarom zoveel mensen, met name ondernemers, aan zoekmachine optimalisatie doen.



SEO en linkbuilding



Er zijn meerdere manieren om jouw site te optimaliseren voor zoekmachines en een belangrijk aspect hiervan is linkbuilding. Linkbuilding zorgt voor het verkrijgen van vertrouwen en autoriteit met betrekking tot een bepaald onderwerp.



Betekenis linkbuilding: een manier om hoger te scoren en meer vertrouwen te krijgen van Google. Je doet dit door zoveel mogelijk andere websites naar jouw site te laten verwijzen, welke ook wel backlinks worden genoemd.



Linkbuilding is net als SEO een techniek die erg onderhevig is aan veranderingen, en het is erg belangrijk om de nieuwste ontwikkelingen in de gaten te houden en toe te passen. Over het algemeen ranken sites met veel kwalitatieve links beter, dan sites zonder een groot aantal links.



SEO is constant in ontwikkeling



SEO is een vak apart en de manier om dit zo effectief mogelijk te doen verandert continue. Net zoals de technologie nooit stil staat, geldt dit ook voor zoekmachine optimalisatie. Het kost een hoop tijd om alle veranderingen bij te houden en jouw site constant te optimaliseren voor zoekmachines.



Een manier om ervoor te zorgen dat jouw site optimaal scoort is door alle SEO taken uit handen te geven, aan een onderneming die hierin is gespecialiseerd. Want er komt nogal wat kijken bij een goede SEO en linkbuilding strategie, inclusief meer dan 200 criteria die hierop van toepassing zijn. Denk aan: kwalitatieve linkbuilding inclusief passende ankerteksten, het plaatsen van unieke en relevante content, het hebben van interne links, het optimaliseren van de techniek achter je site, en nog veel meer.



Je kunt je dus wel voorstellen dat het bijna onmogelijk is om dit alles zelf te doen, laat staan om continu alle ontwikkelingen bij te houden op het gebied van SEO.