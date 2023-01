De 2023 marketing trends om een oogje op te houden

Er zijn natuurlijk veel verschillende factoren om op te letten als het gaat om de sector van marketing en publiciteit. De dynamische wereld van marketing zorgt voor constante innovaties en nieuwe trends. Daarom kan het geen kwaad om een diepere duik te nemen op de meest interessante marketingtrends voor 2023. Waar moet op gelet worden in dit nieuwe jaar? Speel in op de 2023 trends en wees jouw competitie voor!

Of je nu al jaren in de marketingsector werkt, of net pas gestart bent. Het volgen en anticiperen van nieuwe trends en mogelijkheden zal altijd een deel zijn van het ontwerpen van een goede marketingstrategie. Het is zelfs essentieel als je competitief wil blijven in de komende jaren. Van SEO tot linkbuilding, van content marketing tot het gebruik van LinkedIn voor marketing. Er zijn veel interessante onderwerpen om over te discussiëren.

Het huidige en toekomstige landschap van SEO

Relevant blijven in het huidige marketinglandschap zal afhangen van hoe goed jouw bedrijf inspeelt op de trends van 2023. Daarnaast is het natuurlijk essentieel om de competitie voor te blijven. Het is daarom belangrijk om deze bestaande en opkomende trends mee te nemen in jouw volgende marketingplan en strategie.

Kennis over SEO (Search Engine Optimization) zal ook in de komende jaren belangrijk blijven. Dit jaar hebben we door Google een aantal algoritme updates gezien. Het is voor de marketeers essentieel dat zij deze updates zo goed mogelijk kunnen navigeren. In mei en september zijn er grote updates uitgerold van Google, de zogenaamde core updates die elk jaar voor wat onrust zorgen in de positionering van websites en domeinen. Alhoewel deze redelijk tam waren vergeleken met vorig jaar, zijn dit toch updates om elk jaar een oogje op te houden.

Daarnaast heeft Google in 2022, twee “helpful content updates uitgerold die websites met niet helpvolle informatie straffen, deze updates waren gefocust op content wat puur gemaakt is om beter te positioneren in plaats van nuttige informatie te geven aan mensen. (people first content)

Last but not least, heeft Google de Spam en Linkspam updates uitgerold die met behulp van SpamBrain (Artificial Intelligence) beter spam kan ontdekken en het niet te positioneren in Google Search. Voornamelijk heeft deze update, spamwebsites en content wat niet geschreven is om nuttige informatie te geven gestraft en uit de positionering gehaald. De update is in twee fases uitgerold met de eerste fase in Oktober 2022. De tweede spam link update kwam op 14 December, die heeft 29 dagen geduurd met een grote impact op de positionering en links van websites.

Deze trend van Google om steeds meer te focussen op het beter ontdekken van spam en niet helpvolle content heeft en zal ook in het komend jaar impact hebben op SEO en Linkbuilding activiteiten van marketeers. Het is daarom van uiterst belang om deze updates in 2023 in de gaten te houden en het is vooral belangrijk om weg te blijven van content, puur geschreven voor betere ranking in Google Search.

Dit brengt ons direct bij een aanvullende factor waar rekening mee gehouden moet worden als het gaat om het schrijven van nuttige, waardevolle content voor jouw doelgroep. Google heeft de E.A.T gids bijgewerkt. Om het kort te houden: Focus met het schrijven van content voor jouw website op het feit dat Google jouw website moet zien als expert en autoritair in de sector waar je actief bent. Niet bekend met EAT? Ontdek meer informatie over EAT. Een belangrijk deel van Google´s algoritme.

Voor het creëren van een betere “user experience” zijn deze updates dus cruciaal. Dit houdt in: meer informatieve en verrijkende artikelen en pagina´s. Informatie over een product, wat het inhoudt en hoe het werkt. Dit is de onmisbare content voor 2023.

Relatiegeschenken tips voor 2023

Steeds meer bedrijven maken ook gebruik van relatiegeschenken om het merk imago te versterken en klantloyaliteit te creëren. Het bedrukken van jouw bedrijfslogo op een praktisch artikel zoals koffiemokken, kantoorartikelen, textielproducten en nog veel meer geschenken is een goede manier om dat te doen.

Welke relatiegeschenken zullen in populariteit stijgen en kunnen niet vergeten worden als je zoekt naar een origineel en praktisch geschenk voor klanten of zakenpartners. Met de populariteit van een homeoffice en hybride werkomgevingen zijn relatiegeschenken zoals bureaugadgets, home-gym accessoires, bedrukte mokken en ergonomische muismatten om maar wat voorbeelden te noemen.

Daarnaast is het concept van duurzaamheid steeds meer relevant en daarom zijn duurzame relatiegeschenken ook goede opties. Van Fairtrade tassen tot muismatten gemaakt van kurk. Vindt jouw relatiegeschenken van Gift Campaign, die over een breed assortiment beschikken. Omdat duurzaamheid ook steeds belangrijker wordt, is een geschenk gemaakt van duurzame materialen een goede manier om jouw steentje bij te dragen. Geef natuurlijk dit soort merchandising en promotieartikelen op een passende manier op het juiste moment om de beste impact te genereren.

De marketingtrends voor 2023!

De fundatie van een goede marketingstrategie voor 2023 moet liggen in het implementeren van de volgende factoren die mogelijk een belangrijke rol gaan spelen in dit jaar. Denk aan het implementeren van short form content op social media kanalen, informatieve en helpvolle content op de website, betaalde marketing in de vorm van LinkedIn ads, Google Ads en linkbuilding. We beschrijven een aantal trends om in 2023 op te letten.

Profiteer van LinkedIn marketing

Betrek jouw eigen medewerkers in marketing acties door hen te laten delen op LinkedIn over het bedrijf. Het bereik van een bedrijfsaccount is vaak een stuk minder effectief en authentiek vergeleken met het benutten van persoonlijke accounts van medewerkers. Dit is door veel bedrijven vaak een onbenutte kans.

Daarnaast is het gebruik van LinkedIn zelf enorm gestegen als het gaat om groei en engagement van gebruikers. Gebaseerd op een rapport van LinkedIn zelf, gaat het in de komende 2 jaren zo´n ¼ uitmaken van B2B reclame. Dit is het moment om als bedrijf aan LinkedIn marketing te beginnen als dat nog niet op de agenda staat. Implementeer het strategisch en wees constant actief om het beste uit LinkedIn te krijgen.

Tools en technieken essentieel voor de marketeer van 2023.

De behoefte van consumenten en hun toenemende interesse in interactieve marketing zal voor B2B marketing niet ongemerkt blijven. Ook is de behoefte aan tweerichtingsverkeer in marketing en communicatie gegroeid. De consument wil graag persoonlijker, en efficiënter geholpen worden door een bedrijf.

Maar welke tools en technieken zijn dan essentieel voor de markeer in 2023? Verdiep jezelf dieper in de tools en technieken die beschikbaar zijn tot ons. Tools zoals Google Analytics 4 en AI staan hierbij op de voorgrond.

AI

AI, AR en realtime interacties met een potentiële klant of partner zal een cruciaal deel zijn voor marketing in 2023. Betrek mensen meer door gebruik te maken van interactieve marketing met relevante en waarde toevoegende content voor jouw doelgroep. Door bijvoorbeeld partnerships met influencers, polls om directe feedback te krijgen van de doelgroep etc.

Daarnaast staan de ontwikkelingen in AI technologie niet stil. Er zijn steeds meer programma’s en tools die marketeers kunnen helpen met het besparen van tijd en door betere data te geven. Denk aan content creatie door nieuwe AI-middelen heen zoals ChatGPT en OpenAI voor contentcreatie. Als marketeer in 2023 moet je altijd goed in de gaten hebben welke algoritmes veranderen en wat de beperkingen zijn. AI tools kunnen daar een handje mee helpen. Duik hier dus dieper op in en gebruik AI als een hulpmiddel voor betere data en content creatie. Maar laat het niet een overname worden van door mensen geschreven content, omdat de limitaties van AI zeker nog bestaan.

Google analytics 4

Voor betere data gaan we in 2023 naar Google analytics 4. Wat zich kenmerkt door meer te focussen op user signals en gebeurtenissen in plaats van sessies. Het is een uitgebreide versie van Google analytics universal met meer opties om verschillende data bij te houden. Daarom ook erg belangrijk om vanaf dag één goed te begrijpen hoe data en inzichten verzameld worden.

De push naar een cookieloze toekomst komt ook steeds meer naar voren. We zijn altijd op zoek naar oplossingen om klanten beter te herkennen en te targetten met advertenties en content. Als deel van de privacy strategie, zal Google Chrome third party cookie support aan het einde van 2024 stoppen. Bedrijven die hier dus veel gebruik van maken zullen een andere strategie moeten gaan ontwikkelen. First party data zal met behulp van analyse tools een beter inzicht geven naar de voorkeuren en behoeftes van jouw doelgroep wat gebruikt kan worden om veranderingen te maken en uw klanten beter te bereiken.

Transparantie en duurzaamheid.

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de marketing technieken die bedrijven gebruiken om hen te trekken. Daarom is het voor bedrijven essentieel dat zij zich focussen op transparantie, persoonlijkheid en eerlijkheid naar hun klanten. Hoe duidelijker de intentie van een bedrijf wordt overgebracht, hoe beter het ontvangen zal worden door de doelgroep. Werk daarom aan authentieke marketing om een band op te bouwen met jouw doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld door relevante verhalen naar boven te brengen, met informatieve videos, interessante blogartikelen en short form content via de social media kanalen. Onderbouw dit met accurate data en speel in op emotie met het vertellen van een goed verhaal, wat de doorslagevende factor kan zijn voor een conversie of lead.

“Sustainibility is key”. Een uitspraak dat steeds vaker naar voren komt. Dit heeft natuurlijk te maken met de groeiende druk op bedrijven om betere te communiceren over hoe zij bezig zijn met duurzaamheid. Niet alleen is het goed voor de imago van het bedrijf, maar het wordt steeds meer essentieel. Dit zal in de komende jaren alleen maar meer worden.

We moeten beter voor onze planeet zorgen, en consumenten kijken daarbij naar bedrijven om hun steentje bij te dragen. We leven in een wereld waar men steeds snellere dienstverlening en service willen ontvangen terwijl er ook een focus gelegd moet worden op het milieu, de efficiëntie van een bedrijf. Het is daarom erg belangrijk om te laten zien dat je bezig bent met het verduurzamen van jouw productieprocessen en diensten. Niet alleen door woorden maar door proactieve daden, een toewijding in lijn met een goed doel.

Geïntegreerde marketingcampagnes

Geïntegreerde marketingcampagnes zijn cruciaal voor beter gepersonaliseerde marketing. Voor betere engagement en het bouwen van een merk loyaliteit is het implementeren van een geïtegreerde marketingcampagne belangrijk. Met een IMC campagne is het mogelijk om een consistente ervaring te bezorgen aan klanten door elk contactpunt heen van de customer journey. Zo bouw je klantloyaliteit op en blijven consumenten terugkomen.

De digital marketingsector is constant in beweging, groeiend zonder een einde in zicht, consumentengedrag verandert, en third party cookies verdwijnen. Dit laat marketeers achter met een uitdaging om authentieke gepersonaliseerde klantervaringen te bieden.

In 2023 is het daarom slim om dit aan te pakken met de volle potentie van de beschikbare marketing data om dit te implementeren in geïntegreerde marketing campagnes. Maar hoe bouw je zo´n campagne? Vindt een complete gids over het opzetten en beheren van een IMC campagne.

Ontdek jouw eigen marketingmix

Door de constante veranderingen en ontwikkelingen in de sector van marketing, naast het feit dat elk bedrijf een andere doelgroep en manier van marketing heeft, is het belangrijk om aspecten en factoren mee te nemen die voor jouw zullen werken. Er is geen perfecte formule dat voor elk bedrijf zal werken. Marketing is dynamisch en als marketeer moet je proberen je weg te vinden door alle verschillende marketingtechnieken en methodes heen. Blijf daarom altijd goed op de hoogte van voorspellingen en nieuwe ontwikkelingen. Wij hopen daarom ook dat de factoren en marketingaspecten genoemd in dit artikel, daar een steentje aan kunnen bijdragen nu we 2023 begonnen zijn.