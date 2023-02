Casino & De maffia. De mythes en de geschiedenis.

Je vindt de maffia op elke plek waar veel geld te verdienen valt, dus ook in Las Vegas. Of, zoals ik het eerder zei: Je kunt de jongen uit New York City weghalen, maar niet al die wiseguys uit zijn oude buurt!

Het klinkt vreemd, maar voor Las Vegas was dat misschien maar goed ook. Zonder de maffia - die het ongekende potentieel van deze plek als casinostad eerder zag dan iemand anders - zou deze woestijnstad in het bloedhete niets waarschijnlijk nooit de gokhoofdstad van de wereld zijn geworden.

Maffia in Vegas: het begin 1931-45

De maffia komt pas naar Las Vegas als gokken legaal wordt in 1931, toen het werd gezien als een lucratieve bron van inkomsten voor de krappe overheid.

Maar pas als gokken in de jaren dertig wordt gelegaliseerd, beseffen de mensen - en dus ook de maffia - wat een goudmijn Las Vegas kan worden. Dat is logisch, aangezien er bij de oprichting in 1905 amper 5.000 mensen woonden...

De bouw van de nabijgelegen Hoover Dam leidde tot een toestroom van mensen naar Las Vegas, waardoor de stad groeide en een toeristische attractie werd. De reputatie van de stad als gokmekka zou echter pas decennia later komen.

In het huidige Downtown Las Vegas zijn er een paar legale gokholen, maar de stad is het beroemdst om zijn lakse handhaving van het alcoholverbod tijdens de Amerikaanse drooglegging van 1920 tot 1933 - toen casino's drank en wijn mochten verkopen binnen hun muren.Toen was er nog geen sprake van echte gevestigde casino's en vergeet maar zeker online casino Nederland, dat was zeker nog geen ding.

De goede tijden voor de maffia in Vegas 1950-80

In de jaren vijftig kreeg de maffia de controle over de casino's in Las Vegas: eerst namen ze de Stardust, daarna de Desert Inn en de Riviera hotels over.

Fidel Castro, toenmalig minister-president van Cuba, helpt ook een handje mee. Voor Castro's socialistische revolutie was Cuba een gewilde bestemming voor goklustige Amerikanen. De hoofdstad Havana was vol met luxe hotels en casino's gerund door de maffia - geleid door Meyer Lansky - waar Amerikaanse toeristen massaal op afkwamen.

Maar toen Castro in 1959 de casino's op het eiland sloot, richtte Lansky zich op het ontwikkelen van een casinocultuur in Las Vegas.

Het einde nabij voor de maffiagang's inVegas

Tot de jaren '80 ging het uitstekend met de maffia in Las Vegas. Maar toen begonnen Amerikaanse regelgevers op te treden tegen georganiseerde misdaadgroepen die op Amerikaans grondgebied opereerden...

Het is niet zo eenvoudig om te bewijzen dat een casino is gebruikt voor het witwassen van geld, fraude of afpersing. Een casino kan wettelijk niet rechtstreeks in verband worden gebracht met criminaliteit; het bestaat alleen omdat overheidsinstanties het toestaan.

De FBI vindt een creatieve oplossing voor dat probleem: het agentschap huurt een voormalige maffiabaas, Frank Cullotta, in als undercoveragent.

De documentaire: "The Mob on the Run"

Een uitstekende documentaire over de opkomst van de maffia in Las Vegas: The Mob on the Run.Hoe, waarom en wanneer worden allemaal perfect uitgelegd.

Een aantal hoofdrolspelers uit de maffiatijd vertelt over het leven in Las Vegas tijdens de hoogtijdagen. Het is ook interessant om oude beelden van de stad te zien, die een fascinerende terugblik geven op de tijd dat er nog geen smaakvolle resorts waren zoals The Bellagio of Venetian - laat staan legale online casino's!

De film documenteert de opkomst en ondergang van Chicago's beruchte misdaadbaas Al Capone. Hoewel het ontbreekt aan enkele hedendaagse toeters en bellen, is dit passend voor een film over zo'n belangrijke historische figuur. Bekijk de volledige klassieke documentaire hier op youtube.