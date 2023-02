Vijf interessante opties om in te beleggen

Beleggen is een interessante stap om te zetten om een financieel doel te halen. Het doel van beleggen is om een hoger rendement te behalen dan het rendement dat je haalt uit sparen. Maar wat zijn nou interessante beleg-opties? Hier kun je er een paar vinden. Let op: dit is geen advies en puur informatief.

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is iets wat de laatste jaren steeds populairder wordt. Veel mensen gaan daarom ook op zoek naar bedrijven die goed scoren op menselijk, milieu of maatschappelijk vlak. Maar als je nu denkt, hoe helpt dat voor mij persoonlijk? Rendement kan verminderen als een bedrijf imagoschade oploopt, maar bedrijven die zich hard maken voor een milieuvriendelijke toekomst zullen minder snel dit soort imagoschade oplopen. En daarnaast en misschien wel het belangrijkste: je draagt door jouw investering bij aan een duurzamere wereld.

Technologiebedrijven

Een andere interessante optie zou bijvoorbeeld technologiebedrijven kunnen zijn. Deze bedrijven hebben vaak een hoog groeipotentieel, dat houdt in dat ze door hun omzet en winst snel kunnen groeien wat gunstig is voor een stijging in de aandelenkoers. Kopen van aandelen is altijd al een populaire belegging geweest, en een aandeel van een technologiebedrijf kan daarom vaak veelbelovend zijn.

Grondstoffen

Beleggen in grondstoffen kan ook een goede optie zijn. Nou klinkt het misschien een beetje apart: investeren in grondstoffen. Maar het is heel simpel, je investeert geld in bepaalde grondstoffen zoals goud, zilver, edelmetalen, olie, mineralen of energiebronnen.

Het doel van het beleggen in grondstoffen is dat je uiteindelijk profiteert van de fluctuaties in de prijzen van grondstoffen. De prijzen van grondstoffen zijn vaak gekoppeld aan het vraag en aanbod. Stel je investeert in olie, en als meer mensen vraag hebben naar olie, dan gaat de prijs van olie ook omhoog. Daar kan je als investeerder dus ook van profiteren.

Vastgoed

Men belegt al een hele lange tijd in vastgoed, maar sinds kort zijn er meerdere manieren om je geld te investeren in vastgoed. Je kunt bijvoorbeeld een directe eigenaar zijn van een huis, appartement of een commercieel pand. Je kunt ervoor kiezen om een pand te verhuren aan particulieren, een organisatie of een bedrijf. Maar je kunt er ook voor kiezen om vastgoed op te knappen of te verbouwen, waardoor de waarde van het vastgoed omhoog gaat.

Je hebt ook crowdfunding vastgoed, een vrij nieuw concept. Hier leggen allemaal beleggers geld bij elkaar voor een vastgoedproject en in ruil daarvoor krijgen ze een deel van de opbrengst. Dit is ideaal voor beginnende ondernemers, want als je aan crowdfunding vastgoed doet, maakt dit het mogelijk om te beleggen in vastgoedprojecten waar ze normaal geen toegang tot zouden krijgen.

Je hebt naast dit ook nog vastgoedbelegfondsen, waar bepaalde fondsen beleggen in eigendommen zoals winkelcentra, kantoorpanden en soms ook appartementencomplex. De beleggers kopen aandelen van de fondsen en profiteren mee van eventuele waardestijging van het desbetreffende vastgoed.

Aandelen

Aandelen kopen is misschien wel de meest bekende vorm van je geld beleggen en investeren, maar dat is niet zomaar. Als je het goed aanpakt is deze manier namelijk erg rendabel. Aandelen kopen is heel simpel uit te leggen: je koopt simpel gezegd een deel van een bedrijf. Daardoor word je dus aandeelhouder van een bepaald bedrijf. Hoeveel dat aandeel waard is, wordt bepaald door de prestaties van het bedrijf en wat de toekomstige verwachtingen zijn.

Dus als het bedrijf goede prestaties levert en de verwachtingen goed zijn, is het mogelijk dat je winst maakt op je investering. Als je nou nog nooit aan beleggen hebt gedaan, zijn er gelukkig websites die je op gang kunnen helpen. Klik hier om over die drempel te stappen en je geld te beleggen!