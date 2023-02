Bestaat de mogelijkheid om thuis een eigen laadpaal te hebben?

De populariteit van elektrische voertuigen is de afgelopen jaren snel toegenomen. Dit zorgt ervoor dat er ook een groeiende vraag is naar oplaadmogelijkheden, en dus ook de vraag naar laadpalen voor thuis. Gelukkig is het mogelijk om thuis een laadpaal te hebben voor eigen gebruik, en neemt het aantal aanbieders hiervoor ook toe. Een laadpaal voor thuis kan een geweldige oplossing zijn voor mensen die veel kilometers maken en hun auto dus ook vaak moeten opladen.

De voordelen van een eigen laadpaal

Het hebben van een eigen laadpaal aan huis heeft veel voordelen. Ten eerste is het voordeliger om thuis je auto te laden dan bij het laden op een openbaar laadstation. Zeker als je thuis voorzien bent van groene energie kan dit erg veel schelen. Daarnaast is het uiteraard erg handig dat je je auto direct aan de lader kunt leggen, zo kun je elke ochtend weer met een volle accu vertrekken. Dit zorgt ervoor dat je niet snel met een lege accu ergens langs de weg zult staan, of dat je je planning moet omgooien om je auto ergens anders op te gaan laden. Het laatste voordeel is dat je je niet zo snel zorgen hoeft te maken over de beschikbaarheid van openbare laadstations.

Aanbod aan thuis laadpalen

Er zijn veel verschillende soorten thuis laadpalen beschikbaar en het lijkt er op dat het aanbod hierin de komende jaren nog meer gaat groeien. Zo is het nu al afhankelijk van welk merk en type auto dat je rijdt welke laadpaal voor jou geschikt is. Ook zal je keuze voor de laadpaal voor een groot deel afhankelijk zijn van jouw specifieke behoeftes en het budget wat je voor de paal hebt. Het is verstandig om rond te kijken bij verschillende aanbieders, zoals MKB Brandstof. Bij deze aanbieders kan je de verschillende types laadpalen met elkaar vergelijken. Zo zijn er eenvoudige laadpalen die je simpelweg gebruikt voor het opladen, maar zijn er ook ‘slimme’ laadpalen. Deze slimme laadpalen zijn geavanceerder en en kunnen geprogrammeerd worden om je auto op te laden wanneer energiekosten het laagst zijn. Bij sommige aanbieders kun je zelfs een laadpaal op maat laten maken.

Jouw laadpaal aan huis

Ben je er achter gekomen dat het aanschaffen van een eigen laadpaal voor thuis voor jou een goede investering is, en heb je rondgekeken bij websites van aanbieders zoals mkb-brandstof.nl? Dan is het wellicht tijd om een plan op te stellen voor jouw laadpaal aan huis. Denk goed na over wat voor soort paal jij wilt en wat het beste bij jouw budget en behoeftes past. Wanneer de laadpaal eenmaal binnen is en geïnstalleerd kan je direct genieten van de voordelen die een eigen laadpaal aan huis met zich mee brengt. Als je een goede partner hebt gekozen kun je altijd rekenen op goede service. Daarnaast zal je dagelijks genieten van de lage kosten, het gemak van altijd een volle accu hebben in de ochtend en de tijdsbesparingen die je onderweg zult hebben. Kortom: een thuis laadpaal is een goedkope en gemakkelijke manier voor het opladen van jouw elektrische auto.