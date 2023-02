Ovaal of rond? Dit is hoe je de perfecte vorm eettafel kunt kiezen

Weten welke vorm eettafel je moet kiezen kan een grote uitdaging zijn. De perfecte vorm voor jouw interieur en persoonlijke stijl is niet altijd duidelijk. In dit artikel zullen we kijken naar de verschillende vormen die er zijn, met betrekking tot de esthetiek en functionaliteit. In dit artikel bekijken we de voordelen van een ovale en een ronde tafel, zodat je precies weet welke vorm het beste past bij jouw woning.



Voordelen van een ovale tafel



Het grootste voordeel van een ovalen eettafel is, dat deze veel tafeloppervlak biedt (net zoals een rechthoekige tafel) maar dan zonder de scherpe hoeken. Dit maakt het dus een goede keuze voor gezinnen met kinderen. Grofweg is een ovale tafel met een lengte van 160 cm en een breedte van 100 cm geschikt voor 4 tot 6 personen, en kies voor een lengte van 180 tot 200 cm als je er met 6 tot 8 personen aan wil plaatsnemen. Een ander voordeel is dat een ovale eettafel iets minder ruimte nodig heeft aan de zijdes dan een rechthoekige tafel, omdat deze dankzij de afgeronde hoeken meer ruimte biedt om eromheen te lopen, waardoor je een grote formaat tafel kunt zetten in een beperkte ruimte. Een ovale tafel is sowieso een geschikte keuze voor kleine en smalle ruimtes.



Tenslotte zet je met een ovale tafel altijd een statement weg. Een ovale eettafel valt nu eenmaal meer op dan een rechthoekige tafel, en het is een leuke manier om jouw interieur wat spannender te maken. Ze passen ook vrijwel bij iedere interieurstijl, afhankelijk van de materiaalkeuze en kleur. Denk aan een stoere houten ovale tafel met zwarte poten voor een moderne leefkeuken, of een ovale stenen tafelblad met dunne chromen poten voor een chique inrichting.



Voordelen van een ronde tafel



Een ronde eettafel is perfect voor kleine gezelschappen, en een kleine ruimte. Ze geven een intiem gevoel, omdat iedereen elkaar aan tafel kan zien en het gemakkelijk is om een gesprek te voeren. Over het algemeen kunnen er 2 tot 4 personen plaatsnemen aan een ronde eettafel met een diameter van 110 cm, en 4 tot 5 personen aan een eettafel met een diameter van 120 tot 130 cm. Veel ronde tafels beschikken over een onderstel dat uit één centrale voet bestaat, wat het makkelijker maakt om met stoelen te schuiven omdat er geen tafelpoten in de weg zitten.



Een ronde eettafel is niet alleen een heerlijke plek om aan te tafelen, maar ook om bij te kletsen met vrienden, of voor het spelen van een spelletje. Het is daardoor een slimme keuze als je een open keuken hebt. Dankzij de organische vorm kun je een ruimte die erg hoekig aanvoelt opbreken, en het interieur een interessante uitstraling geven.