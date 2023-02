Hobbies die niet veel kosten

Met stijgende energieprijzen en inflatie kunnen hobbies wat duurder worden. Het is belangrijk dat je niet je ontspanning verwaarloost omdat door geld of economische crisis.

Daarom kan het handig zijn om uit te kijken naar hobbies dat wat meer tijdloos zijn en mild voor de portemonnee.

Soms hoor je mensen zeggen dat je van je job een hobby kan maken maar jammer genoeg is dat vaak een sprookje dat je nooit zal hebben. Natuurlijk is het wel correct om niet een job te werken in iets dat je niet graag doet.

Maak netflix je hobby

Ja lees je goed, maak het kijken van netflix je hobby. Veel mensen zien dit niet als een actieve hobby of activiteit maar een hobby hoeft dat niet te zijn, in theorie kan alles wat je kan verzinnen je hobby zijn, dus netflix kijken ook. Het voordeel is aan netflix als hobby is dat je vaak terwijl je netflix kijkt iets anders meer productief kan doen, daardoor is netflix als hobby eigenlijk erg aantrekkelijk.

Ook vergt het weinig tot geen fyieke inspannen daardoor is iets als netflix kijken erg toegankelijk tot iedereen voor iedereen.

Als je toch je hobby wat meer serieus maakt dan kan je de kant opgaan van Tv & Film recensie. Sommige mensen maken het hun job om Tv-series en Films te beoordelen en te bekritiseren. Om even terug te komen op het punt van prijs, netflix is goedkoop, spot goedkoop.

Gezelschapsspellen

Bord of gezelschapsspellen zijn een andere top manier om te ontspannen en plezier te hebben! En het beste is, gezelschapsspellen zijn erg goedkoop. Je kan er voor kiezen om echt de spellen serieus te nemen door hier professioneel in te gaan denk maar aan professioneel schaken of dammen.

Casino spelen of online games

Nu hoor ik je denken, casino spelen is toch helemaal niet goedkoop? Voor de meeste is dit inderdaad geen goedkope hobby maar voor de mensen die goede discipline hebben en hun limieten kennen kunnen in theorie blijven spelen met hun initiële winst of inzet. Waar je dan wilt gaan spelen is iets die jij best beslist, maar een van de koplopers in de online casino en gok industrie is momenteel online casino.

Online gamen kan ook erg goedkoop uitkomen als je het slim aanpakt. Opzich kan de prijs van een gaming console wat duur zijn initieel maar eens je een gaming console hebt kan je daar gemakkelijk 3-5 jaar mee zonder enige meerkost. Buiten de nieuw games dan die je koopt. Als je een dure pc of console initieel aanschaft heb je hier veel aan voor de volgende jaren en zal je blij zijn in de toekomst met je aankoop.

Sport of een fysieke hobby

Een sport of fysieke activiteit is waarschijnlijk de goedkoopste of gemakkelijkste om te doen van deze lijst, je kan gaan lopen, zwemmen en andere praktisch gratis. Sporten zoals zwemmen of gewichtheffen kan wat geld kosten aangezien je een lidmaatschap moet kopen. Sporten zoals fietsen of vissen kunnen wat “opstart” geld nodig hebben om de initiële materialen of spullen te kopen zoals een fiets of andere. Maar net zoals bij gaming als je deze hebt dan heb je hier baat bij voor de volgende 5-10 jaar.

Het voordeel in een sport is dat je er een grote kans is dat je die sport professioneel kan nemen als je je best doet. Met andere hobbies is de kans dat je ze professioneel doet erg klein. Bij fietsen is het niet ongewoon om een topwielrenner of atleet te worden. Bij dingen zoals vissen kan je professioneel vissen in clubverband of voor clubs.