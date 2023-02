Van de PSV-academie naar Liverpool

Cody Gakpo maakte deze winter een droomtransfer naar Liverpool, waar hij komende jaren hoopt te schitteren tussen wereldsterren als Mohamed Salah, Virgil van Dijk en Darwin Núñez. Gakpo is afkomstig uit de PSV-jeugd en een kind van de club. Maar nadat hij zich het afgelopen WK in Qatar met drie doelpunten in de kijker had gespeeld, werd duidelijk dat hij niet lang meer voor de club uit Eindhoven zou spelen.

Hoewel rivaal Manchester United al eerder interesse toonde in de speler die zowel aanvallend op het middenveld, op de linksbuitenpositie én als spits goed uit de voeten kan, was het Liverpool dat snel schakelde en hem vast wist te leggen. Naar verluidt heeft Gakpo een contract getekend tot en met medio 2028.

Cody Gakpo wil zichzelf graag bewijzen bij Liverpool

Een transfer halverwege het seizoen is qua voorbereiding voor geen enkele speler ideaal, ook niet voor Cody Gakpo. Tijd om geleidelijk aan te wennen aan zijn nieuwe omstandigheden heeft de 23-jarige Eindhovenaar niet gehad want hij moest door de vele geblesseerden bij Liverpool, waaronder Diogo Jota en Luis Díaz, meteen aan de bak. Daarnaast moest hij ook nog eens aansluiten bij een ploeg die compleet uit vorm was en die gat met de top van de Premier League steeds groter zag worden. De eerste zes wedstrijden wist hij daardoor dan ook niet te scoren.

Gakpo had dus wat te bewijzen bij Liverpool en wilde ook graag laten zien dat de club hem niet voor niks gehaald. Na deze stroeve start kwam er een einde aan de misère bij het team toen hij twee doelpunten binnen een week wist te scoren. Eerst in de derby tegen stadsgenoot Everton en enkele dagen later tegen Newcastle United. Er viel een last van zijn schouders en het leverde hem zelfs complimenten op van de in de regel altijd uiterst kritische Britse media.

Kan de stijgende lijn worden doorgezet?

De Reds moeten deze tweede seizoenshelft namelijk flink aan de bak. Zeker na de beschamende thuisnederlaag (2-5) tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League lijkt de kwartfinale van het Europese toernooi wel heel erg ver uit beeld. Nu de eerste wedstrijd is gespeeld is duidelijk hoe iedereen ervoor staat en omdat Liverpool nu al achter staat in doelpunten, rest de vraag hoe groot de kans is dat de tweede wedstrijd weer een wedstrijd wordt met veel doelpunten en meerdere doelpuntenmakers. Veel mensen zullen hun geld echter niet meer durven inzetten uit de ploeg uit de Britse havenstad na de blamage op Anfield.

De voorbije wedstrijden tegen Everton en Newcastle United toonden echter wel dat de ploeg voorzichtig aan het opkrabbelen is uit de malaise waarin het maandenlang verkeerde. Of die stijgende lijn kan worden doorgezet moet de komende tijd blijken. Aan Cody Gakpo zal het in elk geval niet liggen want die is erop gebrand te laten zien dat hij het niveau in de Premier League aan kan. En van een Gakpo in vorm kan Liverpool alleen maar profiteren.