Hoe gokt men in andere landen?

De afgelopen jaren zijn spelers over de hele wereld erin geslaagd om aan de realiteit te ontsnappen. Het is een plek waar avontuur en non-stop entertainment op je wachten. Zoals met alle dingen, is er altijd een keerzijde aan de medaille. Ongeacht je vaardigheid of spel naar keuze, je staat niet boven de verwachtingen. De kwaliteit van casinospellen blijft verbeteren naarmate er nieuwe functies worden toegevoegd, waardoor ze leuker worden om te spelen. We kijken daarom in dit artikel naar de gokgewoonten van de gemiddelde persoon in de VS, Australië en het VK.

Verenigde Staten

De VS is een tweesprong waar je gokvriendelijke staten vindt en andere waar gokken nog steeds verboden is. Interessant is dat vermeld moet worden dat 8 miljoen gokkers meer dan 39% van de Amerikaanse bevolking uitmaken. Met de lancering van mobiel gamen, geeft ongeveer 96% van de online gokkers er de voorkeur aan om thuis te blijven en via mobiele apparaten te spelen. In staten in de VS waar gokken legaal en toegestaan ​​is, hebben spelers toegang tot verschillende vermakelijke gokopties bij fysieke casino's en online. Dit varieert van entertainment voor sportweddenschappen tot slots, tafelspellen en live dealer-spellen. Studies hebben aangetoond dat de gemiddelde Amerikaanse volwassene ongeveer $ 251 per jaar uitgeeft aan loterij- en casino-entertainment. Terwijl degenen die in Las Vegas, Nevada wonen, bijna $ 5.000 per jaar uitgeven.

Australië

In Australië zijn gokkasten overal, dus niet alleen in een casino online. In de rest van de wereld bekend als gokautomaten, vind je deze machines in bijna elke openbare instelling. De helft van de volwassen Australische bevolking houdt van gokken en doet dit regelmatig. Experts meldden dat Australiërs alleen al aan elektronische speelautomaten, lotto en andere spelactiviteiten ongeveer $ 20 miljard uitgeven. De gemiddelde Australische volwassene geeft elk jaar ongeveer $ 1.200 uit aan online gokken. Hoewel gokkasten absoluut favoriet zijn, zijn er tal van verschillende spellen waar Australiërs toegang toe hebben, waarbij e-sports en andere opties voor sportweddenschappen net zo populair zijn. De gemiddelde persoon besteedt ongeveer $ 177 aan weddenschappen op paardenraces in Australië. Statistieken tonen verder aan dat er in totaal ongeveer $ 1.017 per jaar wordt uitgegeven aan casinospellen en $ 62 aan sportweddenschappen. Deze statistieken zijn per persoon, waarvan de meeste gokkers mannen zijn.

Verenigd Koninkrijk

Het VK is een van de beste goklanden met geweldige gereguleerde opties die beschikbaar zijn voor spelers, zowel op het vasteland als online. De UK Gambling Commission is in de loop der jaren een van de beste en meest gerespecteerde autoriteiten in de branche geworden en heeft het voortouw genomen voor vele anderen. Op het gebied van gaming-entertainment hebben Britse spelers geen gebrek aan opties. Er is van alles, van de gereguleerde nationale loterij tot casino's in het VK, poker en bingo. De afgelopen jaren is er een instroom geweest in online en mobiele weddenschappen. Online gamen in het VK is vooral favoriet bij mensen tussen de 35 en 44 jaar. Volgens gokstatistieken geeft de gemiddelde Brit ongeveer £ 2,60 per week uit aan gokvermaak. Bovendien laten de statistieken zien dat degenen met hogere inkomsten de neiging hebben om ongeveer £ 4,20 per week uit te geven aan gokken. Spelers met een lager inkomen zullen gemiddeld ongeveer £ 1,50 per week verdienen.