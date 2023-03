4 voordelen van het gebruik van polystyreen koelboxen

Polystyreen is een veelzijdig materiaal dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van een groot aantal producten voor eindgebruikers. Het wordt vaak gebruikt in voorwerpen die duidelijkheid vereisen, zoals voedselverpakkingen en laboratoriumproducten, omdat het een harde en sterke kunststof is. Daarnaast wordt het gebruikt in een aantal andere toepassingen.



Een koelbox van polystyreen doet goed werk om de koude temperatuur binnenin te bewaren. Polystyreen heeft uitstekende isolerende eigenschappen omdat het bestaat uit een groot aantal zeer kleine luchtbelletjes, die elk de snelheid vertragen waarmee warmte wordt overgedragen van het ene ding naar het andere binnen de koelboxen.

1. Zeer duurzaam

Polystyreen containers zijn gemaakt van een stof die tegelijkertijd ongelooflijk sterk en zeer licht is.



Dit onderscheidt het van verschillende andere soorten containers en verpakkingen die voor levensmiddelen worden gebruikt. Naast het lage gewicht en de ongelooflijke duurzaamheid heeft het ook uitstekende isolerende eigenschappen.



Dit is een prachtig voordeel dat het voedsel beschermt tegen externe elementen, de versheid behoud en de temperatuur regelt. Bij gebruik in combinatie met droogijs voor de verkoop worden levensmiddelen en bederfelijke waren meer dan vier dagen bevroren houden zonder dat koeling nodig is.

2. Langdurige isolatie van bederfelijke waren

Containers van polystyreen worden in de commerciële sector vaak gebruikt voor het vervoer van zuivelproducten, vlees, vis en gevogelte. Al deze en soortgelijke producten kunnen veilig worden verpakt met polystyreen, waardoor bederf van levensmiddelen kan worden voorkomen.



Het is al lang bekend dat polystyreen een flexibel en kosteneffectief alternatief is voor de harde verpakking van levensmiddelen, met name bij het vissen, kamperen, jagen of het vervoer van levensmiddelen voor evenementen.



3. Een milieuvriendelijke oplossing

Bedrijven kunnen er gerust op zijn dat ze gebruik maken van een optie voor milieuvriendelijke verpakkingen omdat er meer nadruk wordt gelegd op groen worden en milieuvriendelijke bedrijfspraktijken.



De productie van polystyreen is veel minder schadelijk voor het milieu dan de productie van andere soorten verpakkingen. Het is eenvoudig om polystyreen te recycleren, en het is ook eenvoudig te maken.



Het is mogelijk polystyreen te recycleren en te hergebruiken zonder de fysieke kwaliteiten van het materiaal aan te tasten. Dit betekent dat er weinig tot geen negatieve gevolgen zijn voor het omringende ecosysteem. Polystyreen vormt slechts 5 procent van de schuimverpakking, de overige 95 procent bestaat uit lucht.

4. Grotere betaalbaarheid

Wanneer u artikelen moet verzenden die gevoelig zijn voor temperatuur, is het gebruik van polystyreen elektrische koelboxen een optie die zowel succesvol als economisch is.



Ze worden gesteund door de voedingssector omdat ze minder duur zijn dan andere opties en een superieure isolatie bieden, waardoor voedsel langer vers blijft.



Omdat ze ontworpen zijn om lucht optimaal te benutten, zijn ze ongelooflijk licht en drijven ze de transportkosten niet op.