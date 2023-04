Deze vrouwen deden mee in een lingeriereclame? Horen we te weinig in het algemeen over de minder sexy sport bh?

Een lingeriereclame met bekende modellen en actrices is geen uitzondering meer. Maar waar blijft de aandacht voor de minder sexy sport bh? Het lijkt erop dat hier te weinig aandacht aan wordt besteed, terwijl dit kledingstuk minstens zo belangrijk is voor de gezondheid van vrouwen. De sport bh is niet alleen belangrijk voor comfort tijdens het sporten, maar biedt ook de nodige ondersteuning aan de borsten. Bij veel sporten worden de borsten flink belast en kunnen ze zelfs pijnlijk aanvoelen. Een goede sport bh voorkomt niet alleen ongemakken, maar kan ook bijdragen aan betere sportprestaties. Ondanks het belang van een goede sport bh, lijkt er weinig aandacht voor te zijn. In reclames en modebladen wordt vooral gefocust op sexy lingerie en ondergoed, terwijl een sport bh zoals de shock absorber bh vaak onzichtbaar blijft. Dit terwijl de sport bh juist een belangrijk onderdeel is van de sportoutfit en de gezondheid van vrouwen.

Het belang van aandacht voor de sport bh

Het dragen van een sportbh is belangrijk voor vrouwen die veel sporten. Overigens zien we ook dat veel vrouwen kiezen voor het dragen van een sportbh tijdens de alledaagse bezigheden. Met name wanneer je een beroep hebt waarbij je veel moet bewegen, kan het prettig zijn een bh te dragen die wat strakker zit. Hierbij moet je denken aan werken in de bouw, het ziekenhuis of één van de vele andere beroepen waarbij je genoodzaakt bent veel te bewegen. Het is daarom belangrijk dat er meer aandacht komt voor de sport bh en dat vrouwen gestimuleerd worden om te investeren in een goede sport bh . Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar de functionaliteit, maar ook naar het design en de uitstraling. Een goede sport bh high support kan namelijk ook bijdragen aan meer zelfvertrouwen tijdens het sporten.

Zo kies je de juiste sport bh

De sportbh’s van tegenwoordig zijn natuurlijk allang niet meer zo saai en inspiratieloos als dat dit jaren geleden het geval was. Sterker nog, we zien steeds vaker dat veel vrouwen ze ook dragen tijdens het uitvoeren van bijvoorbeeld de dagelijkse huishoudelijke klusjes of bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden wanneer ze de boodschappen gaan doen. Tegenwoordig zijn ze namelijk verkrijgbaar in allerlei verschillende soorten, kleuren en dus ook maten. De grijze en zwarte varianten blijven ondanks de verschillende kleuren wel het meest populair, maar dat neemt niet weg dat ook de modellen zijn veranderd. Steeds vaker zien we dat de sport bh onderdeel uitmaakt van een outfit dit ook in de vrije tijd van veel vrouwen wordt gedragen.

Tot slot

Al met al lijkt er te weinig aandacht te zijn voor de sport bh, terwijl dit kledingstuk net zo belangrijk is als sexy lingerie voor de gezondheid van vrouwen. Het is daarom van belang dat er meer aandacht wordt besteed aan de sport bh en dat vrouwen worden gestimuleerd om te investeren in een goede, functionele sport bh die ook bijdraagt aan het zelfvertrouwen tijdens een workout