Brand in sportcomplex SportCity in Sittard-Geleen

Bij een sportcomplex in Sittard-Geleen genaamd SportCity, heeft in de nacht van maandag op dinsdag 11 december een grote brand gewoed. De brandweer kon gelukkig snel melden dat het vuur inmiddels onder controle was, maar er zou nog wel sprake zijn van rookontwikkeling. Lees hier meer over de situatie.

Uitbraak van de brand

De brand brak uit rond middernacht en de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het sportcomplex bevindt zich vlakbij het treinstation van Sittard-Geleen, waardoor het treinverkeer tussen Sittard en Maastricht tijdelijk stil lag. Het is nog niet duidelijk wanneer de treinen weer kunnen rijden.

Het is niet bekend of er mensen aanwezig waren in het sportcomplex op het moment van de brand. Ook is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. De brandweer heeft nog geen uitspraken gedaan over eventuele schade aan het gebouw en de omliggende omgeving. Wel werd in de buurt van het sportcomplex een grote rookwolk waargenomen die ook op sociale media veel aandacht kreeg. De politie riep mensen in de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven.

De gemeente Sittard-Geleen meldt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. Wel zouden omwonenden last kunnen hebben van de rook, die in de richting van de wijk Limbrichterveld trekt. De brandweer zal nog geruime tijd bezig zijn met nablussen en het controleren van het pand. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.

Over SportCity

SportCity is een Nederlandse keten van sportscholen, opgericht in 2001. Het bedrijf heeft momenteel 20 vestigingen verspreid over het hele land. De missie van SportCity is om mensen te helpen een actieve en gezonde levensstijl te bereiken en te behouden, ongeacht hun leeftijd of fitnessniveau.

SportCity biedt een breed scala aan sportfaciliteiten, waaronder cardio- en krachttraining, groepslessen en personal training. Daarnaast bieden ze ook diverse wellnessfaciliteiten aan, zoals sauna's en stoombaden. Het bedrijf werkt samen met ervaren en gekwalificeerde trainers en coaches om klanten te helpen bij het bereiken van hun fitnessdoelen.

SportCity streeft ernaar om een prettige en gastvrije omgeving te bieden voor haar leden, met moderne faciliteiten en een breed scala aan activiteiten. Leden hebben toegang tot alle vestigingen van SportCity en kunnen gebruik maken van alle faciliteiten, ongeacht hun lidmaatschapstype.

Het bedrijf hecht veel waarde aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid en werkt actief aan het verminderen van haar ecologische voetafdruk. SportCity is dan ook gecertificeerd met het Green Key-certificaat, een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven.

Reactie van SportCity

De sportclub is begrijpelijk erg betreurd. Ze geven aan dat het pand waar de club in zat compleet verwoest is door de brand. Ze vertellen niet te weten wanneer ze hun deuren weer kunnen openen, maar motiveren hun klanten om naar SportCity Geleen te gaan. Mocht jij dat als klant nou niet lukken en wil jij je abonnement bij SportCity opzeggen? Klik dan hier. Toch hopen de medewerkers van SportCity Sittard snel weer te kunnen beginnen.