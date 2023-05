Wat is esports betting en is dit ook een sport?

Grote sportevenementen zijn vaak een mooie kans voor mensen die van een gokje houden. Weddenschappen op wedstrijden en competities kunnen heel spannend zijn, want je kijkt met gebalde handen naar de wedstrijd. Want als ze winnen - en als je erop wedt - win jij ook! Een sport waarop vaak wordt gewed is voetbal).

Maar videospeltoernooien lijken veel op andere soorten sportevenementen, dus het is geen verrassing dat gokken steeds populairder wordt. Wat zijn Esports precies? En hoe kun je erop gokken?

Wedden op Esports is verboden in Nederland

Voordat we wat dieper in het fenomeen Esports Betting duiken en je gek maken: in Nederland is wedden op Esports niet legaal; dit kan veranderen aangezien sinds de invoering van nieuwe Wet op de kansspelen in oktober 2021 online gokken legaal is geworden, maar voor Esports Betting geldt een uitzondering.

De achterliggende reden is dat deze relatief nieuwe vorm van gokken met name gericht is op jongeren. De Kansspelautoriteit van het Koninkrijk der Nederlanden, die de wettelijke plicht heeft jongeren te beschermen tegen verslavend gokgedrag, verbiedt casinobonussen voor spelers onder de 24 jaar en verbiedt dus ook de esportsbetting sites die dit soort promoties aanbieden.

Gokken op Esports

De term "Esports" is een verzamelnaam voor alle computerspellen die op hoog en competitief niveau worden gespeeld in de vorm van regelmatige toernooien en competities.

Er zijn momenteel veel soorten esports, maar slechts enkele hebben toernooien die groot genoeg zijn om winstgevend te zijn voor gokkers. De populairste spellen met de grootste en meest indrukwekkende toernooien:

Counter-Strike

StarCraft II

Overwatch

Dota 2

Heroes of the Storm

League of Legends

Esports gokken is net als sportweddenschappen maar dan met videogames. Net als bij een honkbal- of voetbalwedstrijd nemen teams of spelers het tegen elkaar op tijdens toernooien en competities. Je kunt geld inzetten op je favoriete team of speler op websites die zich volledig richten op esports gokken, en als je wint, krijg je een prijs!

Hoe meer mensen op een team of speler wedden, hoe minder geld elke speler verdient. Het resultaat is dat er soms grote overwinningen worden behaald wanneer niemand dat verwacht.

Skin betting

Skin betting/gambling is een vorm van gokken die plaatsvindt in eSports-gemeenschappen. Sommige spellen belonen spelers met nieuwe looks of items voor hun bestaande wapens en personages. In Counter-Strike: Global Offensive verdien je wapenskins door te spelen; in Dota 2 kun je cosmetische hoeden krijgen waardoor je personage er anders uitziet dan dat van anderen. Bijvoorbeeld bij de standaard van het personage heb je geen sjaal om of heb je geen pet aan, maar met deze “skin” heb je dit dan wel op. Spelers voelen zich dan meer uniek door deze skin in de game.

Deze items kunnen ook worden gebruikt in gokspellen op bepaalde sites, en omdat al deze items verschillende zeldzaamheden hebben - sommige zijn in beperkte oplage of niet meer verkrijgbaar - wordt de waarde van elk item bepaald door hoe zeldzaam het is. Met deze vorm van gokken kun je echter geen geld winnen. Het is dus echt voor mensen die van de spellen zelf houden en bereid zijn echt geld te betalen om er speciale items in te krijgen. Misschien heb je binnenkort wel een prachtig paars pistool in plaats van je klein saai grijs pistool!

Een alternatief

Weddenschappen plaatsen op Esports is momenteel dus niet legaal in Nederland. Gelukkig is er wel een prima alternatief, namelijk het 'reguliere' sportweddenschappen. De meeste online casino's bieden je een uitgebreid sportsbook aan . Bij de meeste kun je sportweddenschappen afsluiten voor 25+ verschillende sporten. Van wielrennen tot voetval en van darten tot basketbal. Ben je een liefhebber van wat minder populaire sporten zoals waterpolo en skiën?