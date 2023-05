BetCity nieuwe sponsor van Vitesse

Vitesse heeft een nieuwe sponsor voor de komende twee seizoenen beet! Goksite BetCity wordt de nieuwe shirtsponsor. BetCity was eerst “Betting Partner” en nadien ook rugsponsor van de Arnhemse ploeg, maar krijgt nu een volwaardige status als hoofdsponsor. Volgend seizoen verschuift het logo dus naar de voorkant.

Zichtbaar tot midden 2025

BetCity en Vitesse werken al samen sinds januari 2022, toen het gokbedrijf officiële Betting Partner van de club werd. Enkele maanden later werd dit al opgewaardeerd tot rugsponsor. De komende twee seizoenen zal het de hoofdsponsor zijn, tot het verbod op gokreclames dat per 1 juli 2023 goedgekeurd wordt, in werking treedt.

Dat BetCity zo gretig is om voetbalclubs te sponsoren heeft wellicht te maken met het aangekondigde verbod op gokreclame. Hoewel BetCity dankzij een Ksa-licentie een van de meest betrouwbare online casino’s van Nederland is, heeft de overheid besloten dat gokreclame binnenkort niet meer mag in de sport.

Kansspelaanbieders mogen nog tot 1 juli 2025 sportclubs sponsoren in Nederland, maar alle samenwerkingen moeten voor 1 juli 2023 worden afgesloten. Als gokbedrijven en sportclubs zaken met elkaar willen doen, moeten ze dus snel zijn.

Vervanger van eToro

Peter Rovers, interim-directeur van Vitesse, is blij met de vernieuwde samenwerking. Na het niet-verlengen van eToro, was hij op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Hij hoopt op een goede samenwerking, met het oog op de komende twee jaar. Volgens hem was de band al goed. Met onder meer sfeeracties, activiteiten, winacties en wedstrijden heeft BetCity zich al een goede partner getoond voor de Gelderse club.

Robert Kooiman, hoofd marketing van BetCity, reageerde ook positief op de aankondiging. Volgens hem voelt het bedrijf zich al thuis bij de club, en dat zal met het hoofdsponsorschap enkel versterkt worden. Hij belooft ook veel acties en promoties voor de supporters.

Drie Eredivisieclubs met BetCity als sponsor?

Vitesse is overigens niet de eerste club met BetCity op het shirt. Enkele weken eerder sloot het gokbedrijf een gelijkaardige deal af met FC Volendam. En ook Fortuna Sittard speelt sinds vorig seizoen met het logo op hun shirt. En als Volendam erin slaagt in eerste klasse te blijven volgend seizoen, zullen er drie Eredivisieclubs zijn met het gokbedrijf als sponsor.

Overigens kunnen dat er in theorie nog meer worden. In de tweede klasse (Keuken Kampioen Divisie), spelen nog twee clubs die Betcity als sponsor hebben. Zowel VVV Venlo als FC Eindhoven hebben de bookmaker als rugsponsor. Beide maken nog kans om via de Play-Offs te promoveren, al kan er slechts één van de ploegen uit de divisie promoveren.

Andere ploegen met goksponsors

Er zijn genoeg andere ploegen die de laatste kans op goksponsoring hebben omarmd. Zo ging bijvoorbeeld PEC Zwolle in zee met een ander online casino en krijgen de Blauwvingers het logo van Circus casino op hun shirt. En ook FC Utrecht heeft onlangs een nieuwe sponsor gekregen van gokbedrijf Unibet. Het logo zal echter niet te zien zijn op het shirt van de Domstedelingen, daar zijn andere sponsors al.

Andere sponsor voor de jeugdploeg

Alleen de hoofdploeg zal het gokbedrijf als sponsor krijgen, en zullen dus andere sponsors krijgen. Jeugdteams in het voetbal of andere sporten mogen van de overheid geen goksponsors krijgen. Dit verbod is bedoeld om jongeren en kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico’s van gokken.

Goed nieuws na een zwaar seizoen

Voor Vitesse is dit uiteraard goed nieuws. De Arnhemse ploeg heeft een zwaar seizoen achter de rug. De club kampte met een slepend conflict over de stadionhuur en er was ook een complex overnameproces door Common Group. De sponsoring zal Vitesse ruim 1 miljoen euro per jaar opleveren.