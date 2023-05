Nieuwe kleding moet altijd meteen gewassen

Nieuwe kleding geshopt die meteen in de kledingkast verdwijnt: het wordt steeds vaker gezien. Vaak kunnen mensen niet wachten om dit nieuwe kledingstuk aan te trekken, want het kledingstuk is helemaal naar wens en de mening van anderen erover doet ertoe. Toch is het slim om er nog een tweede keer over na te denken. Het is namelijk essentieel om nieuwe kleding meteen te wassen voordat je het aantrekt. Het is veel beter voor de hygiene en bovendien kunnen er kankerverwekkende stoffen op nieuwe kleding zitten, waar je helemaal niks van merkt als je het nieuwe kledingstuk aan hebt.

Fris

Het is niet heel fris om nieuwe kleding meteen te dragen. Het is niet zo goed voor de hygiëne. Weet jij wie dat nieuwe shirt gedragen heeft voordat jij hem kocht? Vooral als items in de uitverkoop zijn is het slim om je kledingstuk te wassen. Er zijn veel handen langsgegaan en waarschijnlijk is het kledingstuk ook talloze keren aangedaan door verschillende mensen. Misschien ga jij altijd even fris de paskamer in, maar lang niet iedereen staat er fris en fruitig op bij het passen van nieuwe kleding. Zorg er daarom voor dat het nieuwe shirt of de nieuwe kinderkleding eerst wordt gewassen voordat het wordt aangetrokken. Wel zo fris.

Chemisch

De zweetlucht van iemand anders is sowieso niet zo fijn, maar er is ook nog een andere reden om het kledingstuk maar beter meteen te wassen als je thuis komt van het shoppen. Door je kledingstuk in de wasmachine te stoppen en te wassen verminder je de blootstelling aan chemicaliën. Denk aan het stofje nonylfenol. Dit is een stofje dat voorkomt in verf en in schoonmaakmiddelen, maar vaak ook bij het wassen vrijkomt uit je net geshopte kledingstuk. Niet alleen dit stofje zit er in je nieuwe kledingstuk, maar ook steeds vaker andere chemische stoffen waarvan sommige mogelijk giftig zijn. Denk bijvoorbeeld aan nikkel.

Regelgeving

Dat ook nikkel gevonden wordt op kleding en nog steeds niet verboden is, is dus een beetje apart. Er bestaat namelijk nog geen regel voor nikkel die in textiel wordt gevonden, terwijl die regel er wel al is voor bijvoorbeeld speelgoed, cosmetica en andere producten. Nikkel werd daar al eerder verboden in.

Geen zorgen

Er wordt dus benadrukt om je kleding goed te wassen, maar toch hoef je je niet direct zorgen te maken. Het gaat vaak om kleine sporten van chemische stoffen die giftig zijn. Een wasbeurt is daarom voldoende, daarna kan je je kledingstuk aantrekken. Was je het toch niet? Dan merk je er niks van, tenzij je een gevoelige huid hebt. Toch is het slimmer om wel te wassen, de giftige stoffen zie en voel je namelijk niet, maar adem je wel in zonder dat je het door hebt. Ook liggen allergische reacties altijd op de loer. Was daarom een keer, dat kost je minder dan dat je misschien door een allergische reactie naar je huisarts of dermatoloog moet gaan. Better safe than sorry dus in dit geval.