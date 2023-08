Beleggen in tijden van inflatie: Welke aandelen zijn het veiligst om in te investeren?

Inflatie is een financieel fenomeen dat de waarde van geld in de loop van de tijd vermindert, waardoor de prijzen van goederen en diensten stijgen. Tijdens periodes van inflatie kan beleggen een uitdaging zijn, omdat de koopkracht van geld afneemt en de waarde van beleggingen kan worden aangetast. In deze blog gaan we dieper in op enkele van de veiligste aandelen om in te investeren tijdens tijden van inflatie. Daarnaast bespreken we alternatieve veilige investeringen, niet alleen beperkt tot aandelen, zodat jij jouw geld zelf beleggen kunt.

Aandelen die bestand zijn tegen inflatie

Tijdens periodes van inflatie kunnen bepaalde aandelen beter presteren dan andere. Dit zijn vaak bedrijven die in staat zijn om de stijgende kosten van goederen en diensten door te berekenen aan hun klanten, waardoor hun winstgevendheid wordt beschermd. Hier zijn enkele typen aandelen die als veiliger worden beschouwd tijdens inflatie:

Defensieve aandelen

Defensieve aandelen behoren tot bedrijven die producten of diensten aanbieden die mensen dagelijks nodig hebben, zoals voedsel, medicijnen en nutsvoorzieningen. Deze bedrijven hebben vaak stabiele inkomstenstromen en kunnen hun prijzen aanpassen aan de inflatie, waardoor hun winstmarges behouden blijven.

Bedrijven met sterk merk

Bedrijven met een sterk merk kunnen vaak hun prijzen verhogen zonder dat dit een grote invloed heeft op de vraag naar hun producten. Consumenten zijn vaak loyaal aan bekende merken, waardoor deze bedrijven enige bescherming hebben tegen de effecten van inflatie.

Bedrijven met groeipotentieel

Bedrijven die kunnen groeien ondanks inflatie hebben vaak een sterke positie in de markt en kunnen profiteren van de groeiende economie. Ze kunnen hun inkomsten en winsten blijven vergroten, zelfs als de prijzen stijgen.

Dividendbetalende aandelen

Bedrijven die dividend uitkeren, bieden beleggers een stabiele inkomstenstroom, zelfs in tijden van inflatie. Het ontvangen van dividenden kan helpen om de waardevermindering van geld te compenseren en beleggers te beschermen tegen de impact van inflatie.

Maxim Manturov, Hoofd van Beleggingsadvies bij Freedom Finance Europe, zegt: "Retailbeleggers zoeken vaak naar aandelen die bepaalde kenmerken vertonen die verband houden met relatieve stabiliteit en veerkracht in tijden van marktonzekerheid. Enkele voorbeelden van aandelen die over het algemeen als relatief veilig worden beschouwd om in te investeren zijn:

Prioriteit geven aan kwaliteitsbedrijven: Als een belegger een defensieve positie moet innemen, is het de moeite waard om te kijken naar kwaliteitsaandelen, omdat hun sterke balans en stabiele kasstromen hen zouden moeten beschermen tegen onvoorziene neerwaartse risico's. Met dit in gedachten voldoen veel van de grootste technologie- en internetbedrijven aan deze criteria, terwijl blootstelling aan sterk cyclische sectoren en bedrijven met overmatige schulden tot een minimum moet worden beperkt. Daarom moet je, om de veerkracht van je portefeuille te vergroten, je richten op kwaliteitsbedrijven, sterke dividendbetalers en ook niet vergeten te diversifiëren over verschillende regio's, omdat lagere waarderingen en een zwakkere Amerikaanse dollar de wereldwijde aandelenmarkten buiten de VS aantrekkelijk kunnen maken."

Alternatieve veilige investeringen

Naast aandelen zijn er ook alternatieve investeringen die als veilig worden beschouwd tijdens tijden van inflatie. Deze investeringen kunnen een waardevolle aanvulling zijn op een beleggingsportefeuille en kunnen helpen bij het beschermen van de koopkracht van geld:

Obligaties

Staatsobligaties en bedrijfsobligaties kunnen aantrekkelijk zijn tijdens inflatie, vooral als ze een vaste rente bieden. Deze obligaties betalen regelmatig rente uit, waardoor beleggers een stabiele inkomstenstroom krijgen, zelfs als de prijzen stijgen.

Onroerend goed

Investeren in onroerend goed kan een effectieve manier zijn om inflatie te bestrijden. De waarde van vastgoed stijgt vaak mee met de inflatie, waardoor beleggers hun kapitaal kunnen beschermen.

Grondstoffen

Grondstoffen, zoals goud en zilver, worden vaak gezien als een veilige haven tijdens tijden van inflatie. Deze edelmetalen behouden hun waarde beter dan geld en kunnen fungeren als een hedge tegen inflatie.

Inflatie-geïndexeerde obligaties

Sommige obligaties zijn gekoppeld aan de inflatie en passen hun waarde automatisch aan wanneer de inflatie stijgt. Deze obligaties bieden beleggers bescherming tegen de effecten van inflatie.

Het belang van diversificatie

Bij beleggen in tijden van inflatie is diversificatie essentieel. Het spreiden van beleggingen over verschillende activaklassen en sectoren kan helpen om het risico te verminderen en de portefeuille te beschermen tegen de gevolgen van inflatie. Hoewel bepaalde aandelen en alternatieve investeringen als veiliger worden beschouwd tijdens inflatie, is het belangrijk om een evenwichtige portefeuille samen te stellen die past bij de individuele beleggingsdoelen en risicotolerantie.