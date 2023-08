iDEAL: de nieuwe Europese Ster aan het betaalfirmament

Er waait een frisse wind door de financiële wereld en deze keer komt het uit ons eigen kleine kikkerlandje. Ja, je leest het goed. iDEAL, het Nederlandse betaalsysteem dat ons al jarenlang vlekkeloos door online transacties loodst, wordt binnenkort de basis van een gloednieuwe Europese betaalmethode. En dat is nog niet alles! Het systeem krijgt ook nog eens een paar flitsende nieuwe functies, waardoor het ons betalingsgemak naar een hoger niveau tilt.

De iDEAL(e) partner in Nederland

iDEAL is heel handig, en dan spreken cijfers niet tegen. Met een marktaandeel van maar liefst 70% voor online betalingen, heeft iDEAL een speciaal plekje veroverd in het hart van de Nederlandse consument.

Het betalen van online aankopen bij webshops is natuurlijk een no-brainer, maar het gaat verder dan dat. Ook energierekeningen, gemeentebelastingen, verkeersboetes en zelfs het opwaarderen van beltegoeden en donaties kunnen probleemloos via iDEAL verlopen. Ook stortingen in online casino's kun je online met iDEAL. Je hebt zelfs speciale casino’s, het iDEAL Casino. Dit casino heeft deze betaalapp volledig geïntegreerd in de online betaalomgeving.

Het iDEAL profiel

Stel, je doet een online aankoop en betalen gaat zo soepel en snel dat je bijna zou denken dat het niet gebeurd is. Nou, dat is precies wat iDEAL van plan is om te doen. Met de toevoeging van een eigen iDEAL-profiel kunnen we onze adresgegevens en andere belangrijke informatie opslaan, zodat het afronden van onze bestellingen in een oogwenk gebeurt. Geen gedoe meer met handmatig invullen en goedkeuren in de betaalomgeving van je bank. Alles wordt geregeld in een handomdraai. Dat is wat zo fijn is aan iDEAL, het is altijd bij de hand.

En alsof dat nog niet genoeg is, wordt er ook nog een blik aan nieuwe betaalmogelijkheden open getrokken. Terugkerend of later betalen bijvoorbeeld. Dat betekent dat je straks de optie hebt om je aankopen in termijnen of zelfs helemaal later te betalen.

En weet je wat het mooie is? Met iDEAL betalen geeft ons vertrouwen. We weten dat we onze betalingen verrichten in de veilige en vertrouwde internetbankieromgeving van onze eigen bank. Het voelt goed en dat merk je aan het groeiende aantal transacties. iDEAL heeft zich in de loop der jaren bewezen als een betrouwbare partner, een steun en toeverlaat in onze digitale wereld.

Dus daar heb je het, iDEAL: een nuchtere Nederlandse innovatie die nu een Europese sensatie wordt. Een betaalmiddel dat ons gemak dient, maar waar we ook kritisch naar moeten kijken om verstandige keuzes te maken. Het is een nieuw hoofdstuk in ons financiële verhaal, en ik kan niet wachten om te zien waar het ons naartoe zal leiden.