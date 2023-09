Alles wat Apple heeft aangekondigd tijdens het Apple Event

Apple heeft op 12 september zijn jaarlijkse Apple Event gehouden, waarbij er doorgaans nieuwe iPhones en Apple Watches worden aangekondigd. Ook dit jaar was dit niet anders. Met name de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zitten boordevol vernieuwingen. Tijdens het Apple Event kreeg Tim Cook bovendien ‘Moeder Natuur’ op bezoek, waarin hij in een vijf minuten durend gesprek uitlegde hoe het er met het bedrijf voorstaat op het gebied van klimaat en milieu. Dat gesprek leidde ertoe dat Apple ook nieuwe accessoires aankondigde, die milieuvriendelijker zijn.

Nieuwe producten tijdens het Apple Event

Tijdens het Apple Event heeft Apple onder meer nieuwe Apple Watches aangekondigd. Apple brengt de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 meteen op de markt. Daarnaast gaat het bedrijf meer doen voor het klimaat. Om die reden stopt Apple bijvoorbeeld met het produceren en het verkopen van leren hoesjes voor de iPhone 15. Bovendien gaat Apple ook stoppen met de productie van leren bandjes. Leer wordt vervangen door een nieuw materiaal, dat het bedrijf ‘FineWoven’ noemt. Bovendien heeft Apple ook nieuwe iPhones aangekondigd in de vorm van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

De instapmodellen van dit jaar: de iPhone 15 en iPhone 15 Plus

Een van de grootste vernieuwingen bij alle iPhones van de iPhone 15 serie, is dat Apple stopt met de inkeping aan de bovenkant van het scherm. In plaats daarvan krijgen nu alle toestellen Dynamic Island om live activiteiten te volgen. Deze functie kwam vorig jaar als eerst naar de Pro versies van de populaire iPhone 14; de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus krijgen een behuizing van aluminium en een achterkant van doorkleurd glas. Daarnaast krijgen alle iPhone 15-modellen een USB C-aansluiting. Daarmee is het niet meer mogelijk om de eerdere Lightning-kabels op de nieuwe toestellen te gebruiken.

Verder hebben de iPhone 15 en iPhone 15 Plus een 48 megapixel camera en twee keer telelens. De toestellen hebben een batterijduur van respectievelijk 20 uur op de iPhone 15 en maar liefst 26 uur op de iPhone 15 Plus. Beide iPhones worden aangedreven door een A16 Bionic chip. Deze chip was vorig jaar in de iPhone 14 Pro-modellen te vinden. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus hebben verder geen verschillen, behalve dus de batterijduur- en schermgrootte. De toestellen zijn verkrijgbaar vanaf een prijs van 969 euro. De kleuren waaruit je kunt kiezen zijn geel, blauw, roze, zwart en groen. De iPhone 15 Plus wordt verkocht vanaf een bedrag 1.119 euro. Zowel de iPhone 15 als de iPhone 15 Plus zijn vanaf vrijdagmiddag 14:00hr te koop, in de zogeheten pre-salesfase.

De vlaggenschepen: de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

De meeste vernieuwingen kunnen we terugzien in de nieuwe iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Deze twee iPhones hebben voor het eerst een behuizing van titanium. De twee toestellen worden aangedreven door de krachtige A17 Pro Chip. Dankzij het titanium materiaal is de iPhone 15 Pro-serie de lichtste iPhone ooit.

Dankzij meer aandacht voor rekenkracht van de chips, kunnen de Pro-modellen zwaardere games aan, zonder tot vertraging te komen. Verder geeft Apple deze twee iPhone modellen een compleet vernieuwd camerasysteem en de mogelijkheid om automatisch portretmodus te herkennen. Overschakelen is niet meer nodig. Volgend jaar lanceert Apple de Apple Vision Pro, de Virtual Reality bril van het bedrijf. Met het nieuwe camerasysteem van deze twee iPhones is het mogelijk om daar alvast beeldmateriaal voor te maken. Alleen de Pro Max versie krijgt een periscoopcamera met vijf keer optische zoom. Beide modellen hebben verder geen schakelknop meer voor het aan- of uitzetten van het geluid. In plaats daarvan introduceert Apple de zogenaamde ‘Action Button’, een knop waaraan zelf een actie kan worden ingesteld, zoals bijvoorbeeld het openen van de camera-app of het opnemen van een spaakbericht.

De iPhone 15 Pro heeft een batterijduur van 23 uur, tegen 29 uur op de iPhone 15 Pro Max. De iPhone 15 Pro komt standaard met 128 GB aan opslagcapaciteit. De iPhone 15 Pro los kopen kan vanaf 1.229 euro. De iPhone 15 Pro Max heeft minimaal 256 GB en gaat 1.609 euro kosten. Beide modellen zijn te krijgen in de kleuren blauw, naturel titanium, wit en zwart.

Apple Watch Series 9

De nieuwe Apple Watch Series 9 komt in een nieuwe roze kleur en bovendien een vernieuwde S9 chip. Daardoor is het mogelijk met je vingers dubbel te tikken, zonder dat je het toestel hoeft aan te raken. Op die manier kun je zonder handen het horloge bedienen. Bovendien geeft Apple dit model een scherm met een helderheid van 2000 nits, wat twee keer zo helder is als de Apple Watch Series 8. Bovendien wordt het toestel volledig CO2-neutraal gemaakt. Apple heeft de prijs voor de Apple Watch Series 9 vastgesteld op 449 euro.

Apple Watch Ultra 2

Vorig jaar bracht Apple voor het eerst de Apple Watch Ultra uit, waardoor het dit jaar tijd is voor een opvolger. Geruchten gingen over een donkere Apple Watch Ultra 2, maar dat werd niet aangekondigd. In plaats daarvan krijgt de Apple Watch Ultra 2 dezelfde functies als de Apple Watch Series 9, maar ook een nieuwe wijzerplaat om langs de buitenste randen van het scherm meer informatie te tonen. De Apple Watch Ultra 2 heeft een tophelderheid van 3000 nits, maar in donkere omstandigheden heeft het scherm 1 nit. Zo worden gebruikers niet afgeleid bij het slapengaan. Ook hier is de Apple Watch volledig CO2-neutraal geproduceerd. Bovendien heeft het toestel een preciezere GPS-chip. De Apple Watch Ultra 2 is dit jaar zelfs 100 euro goedkoper dan zijn voorganger en is te verkrijgen vanaf 899 euro.

Nieuwe accessoires

Ten slotte heeft Apple met het oog op het milieu en het klimaat ook nieuwe hoesjes aangekondigd. Apple stopt met het produceren van leren hoesjes voor de nieuwe iPhone 15 en Apple Watch-series. In plaats daarvan brengt het bedrijf FineWoven-hoesjes op de markt. Deze hoesjes zijn gemaakt van geweven en textiel en hebben volgens Apple een minder grote ecologische voetafdruk. Ook de leren bandjes voor de Apple Watch worden vervangen met FineWoven-bandjes. Ten slotte kondigde Apple nieuwe AirPods Pro modellen aan, waarbij de enige vernieuwing de overgang is van Lightning naar USB C.