De leukste unieke kerstpakket ideeën voor 2023

Kerstpakketten fungeren als een tastbare uiting van bedrijfscultuur en waardering voor medewerkers. Terwijl de keuze voor het juiste kerstgeschenk altijd een belangrijke overweging is, zetten bedrijven nu in op creativiteit en innovatie. Van bedrijfseigen kerstmarkten tot flexibele cadeaukeuzes voor werknemers, de trends in kerstpakketten zijn divers en vernieuwend. In dit artikel nemen we een kijkje bij enkele van deze unieke opties.

Eigen keuze cadeau: flexibiliteit in een doos

Het 'eigen keuze cadeau' is een opkomende trend in de wereld van kerstpakketten. In plaats van een standaardpakket met vooraf bepaalde items krijgen medewerkers een virtuele cadeaukaart, waarmee ze zelf hun geschenken kunnen uitkiezen uit een uitgebreid assortiment. De voordelen zijn duidelijk: het biedt werknemers de flexibiliteit om te kiezen wat ze echt willen, waardoor de kans groter is dat het cadeau ook daadwerkelijk wordt gewaardeerd en gebruikt. Een medewerker van Kerstpakket Webshop licht toe: "We merken dat bedrijven steeds vaker kiezen voor het 'eigen keuze cadeau'. Het geeft werknemers het gevoel dat er echt aan hen is gedacht en niet slechts een standaardpakket is uitgedeeld."

De opkomst van kerstmarkten voor bedrijven

Kerstmarkten voor bedrijven winnen aan populariteit als alternatief voor het traditionele kerstpakket. Bij deze aanpak kunnen medewerkers zelf rondwandelen langs verschillende kraampjes om hun eigen kerstpakket samen te stellen. Dit creëert niet alleen een gezellige, feestelijke sfeer, maar geeft ook het gevoel van keuzevrijheid en persoonlijke aandacht. Een woordvoerder van Kerstmarkten NL merkt op: "Bedrijfskerstmarkten zijn echt een belevenis. Het gaat verder dan alleen een cadeau; het is een evenement dat bijdraagt aan de teamgeest en het algemeen welzijn van de medewerkers." Deze unieke aanpak onderscheidt kerstmarkten als een bijzondere optie in het scala van kerstgeschenken.

Maatwerk kerstpakketten: de persoonlijke touch

Maatwerk kerstpakketten voegen een extra dimensie toe aan het traditionele kerstgeschenk door het te personaliseren op basis van de behoeften en voorkeuren van de werknemers. Dit kan variëren van het toevoegen van bedrijfslogo's en -kleuren aan het kerstpakket tot het samenstellen van geschenken die passen bij het ethos en de cultuur van het bedrijf. Zo zijn er bijvoorbeeld kerstpakketten gericht op duurzaamheid, gezondheid of lokale producten. "Het personaliseren van kerstpakketten geeft niet alleen het signaal dat je als bedrijf moeite hebt gedaan voor je medewerkers, maar versterkt ook het merkimago van het bedrijf", zegt de medewerker van kerstpakket webshop. "De trend gaat steeds meer richting maatwerk. Bedrijven willen unieke kerstpakketten die echt passen bij hun team en de waarden van het bedrijf weerspiegelen." Het belang van maatwerk kan dan ook niet worden onderschat in de huidige markt waar aandacht voor het individu centraal staat.

Andere unieke kerstpakket ideeën

Naast de genoemde trends zijn er tal van andere unieke kerstpakket ideeën voor bedrijven die eens iets anders willen proberen. Denk aan thema-gebaseerde pakketten zoals 'wellness', 'avontuur' of 'lokale specialiteiten'. Een andere optie is belevenissen geven, zoals een dagje uit of een workshop. Voor bedrijven die echt willen uitblinken, zijn er zelfs mogelijkheden als virtuele escape rooms of een online kookcursus. Kortom, de opties zijn eindeloos en bieden ruime gelegenheid om een memorabel en betekenisvol geschenk te kiezen.