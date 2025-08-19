Zelensky gaf Trump golfclub (en brief van zijn vrouw) en kreeg sleutels Witte Huis

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump bij zijn bezoek maandag een golfclub met een bijzonder verhaal cadeau gedaan. Trump gaf Zelensky op zijn beurt symbolisch de sleutels van het Witte Huis.

Oekraïne en zijn bondgenoten keken met spanning naar de nieuwe ontmoeting tussen Trump en Zelensky uit, omdat de vorige in het Witte Huis op openlijke ruzie uitliep. Dat was maandag heel anders. Zelensky bracht voor de verwoede golfer Trump een club mee van een Oekraïense veteraan die bij het redden van kameraden een been had verloren, meldt de presidentiële staf. De militair leerde al golfend weer lopen en leven. Hij stuurde een videoboodschap mee waarin hij Trump vroeg Oekraïne aan een eerlijke vrede te helpen.

Trump nam daarop een bedankfilmpje voor de veteraan op. Hij gaf Zelensky sleutels van het Witte Huis, een gebaar van vertrouwen en sympathie dat hij vaker gebruikt.