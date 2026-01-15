Daarom is notenhout populair in de meubelbranche



Al vele jaren zijn notenhouten meubelen alom geliefd. Waarom eigenlijk? Daaraan liggen verschillende redenen ten grondslag. In dit artikel belichten we de voor- en nadelen van notenhout en leggen we uit welke keuzes er zoal zijn te maken als je notenhouten meubelen wilt aanschaffen.

Geen nieuwe trend

Van een nieuwe trend is allerminst sprake, want notenhout wordt al eeuwenlang gebruikt in de meubelbranche. In de 17e en 18e eeuw stond deze houtsoort al bekend als een teken van status en vakmanschap. Het hout is wat duurder dan andere houtsoorten, maar dat levert je als voordeel op dat een meubelstuk gedurende langere tijd zijn waarde behoudt. Ben je uitgekeken op je notenhouten eettafel en wil je deze te koop aanbieden, dan kun je er doorgaans een zeer goede prijs voor krijgen.

Lichter dan eikenhout

Voor meubelmakers, maar ook voor eindgebruikers, kan het soortelijk gewicht van notenhout voordelen bieden. Eikenhout is een andere veelgebruikte houtsoort, maar staat erom bekend dat het erg zwaar is. Een meubelstuk van eikenhout kun je vaak slechts met moeite verplaatsen. Doordat notenhout lichter is, wordt verplaatsen eenvoudiger. Dat biedt uiteraard ook voordelen bij het transport van het meubilair.

Luxe uitstraling

Dat mensen graag kiezen voor notenhouten meubelen, hangt vooral samen met de luxe uitstraling van deze houtsoort. Het hout wordt door kenners als zeer esthetisch omschreven en veroudert mooi. Wil je een exclusief tintje aan je woonkamer geven, dan is notenhout de perfecte keuze. Een minpuntje is wel dat deze houtsoort minder goed bestand is tegen vocht. Met de juiste afwerking kan een notenhouten tafel echter vele jaren mee. De vochtbestendigheid is overigens nog altijd beter dan bijvoorbeeld beukenhout, dat ook veel voor meubelen wordt gebruikt, maar ronduit slecht tegen vocht kan. Gaat het om plaatsing van meubelen in vochtige ruimtes, dan kun je beter voor teakhout kiezen.

Diverse mogelijkheden

Hoewel de tafels van notenhout veruit het bekendst zijn, leent deze houtsoort zich voor een grote variëteit aan toepassingen. Er zijn dus heel wat notenhouten meubelen verkrijgbaar, zoals kasten (dressoirs, vitrinekasten, tv-meubelen, wandkasten) en stoelen. Ook voor bedden en slaapkamermeubilair (nachtkastjes, ladekasten) is notenhout een goede keuze. Het geeft de slaapkamer een warme, rustige sfeer en laat zich goed combineren met lichte stoffen en wanden. Verder kun je denken aan bureaus van notenhout en ook de wat meer exclusieve meubelen, zoals pianokasten, wijnkasten, barmeubelen en designobjecten zijn vaak van notenhout.