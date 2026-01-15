ECONOMIE
Iran heropent luchtruim na urenlange sluiting

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 5:43
TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft zijn luchtruim heropend na een sluiting van bijna vijf uur vanwege mogelijke militaire acties van de Verenigde Staten.
Iran sloot woensdagavond om 23.15 uur (Nederlandse tijd) zijn luchtruim voor al het vliegverkeer, behalve internationale vluchten van en naar Iran met officiële toestemming. De sluiting zou in eerste instantie twee uur duren, maar werd daarna verlengd. Volgens luchtvaartwebsite Flightradar24 werd het luchtruim rond 04.00 uur weer geopend en vertrokken kort daarop vijf vluchten van drie Iraanse luchtvaartmaatschappijen.
De tijdelijke sluiting volgde op berichten van de Amerikaanse president Donald Trump, die op sociale media liet weten dat "hulp onderweg" was voor demonstranten in Iran, waar de autoriteiten met veel geweld optreden tijdens de grootste antiregeringsprotesten in jaren. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn daar duizenden mensen bij omgekomen.
