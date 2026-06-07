De juridische valkuilen van ontslag tijdens ziekteverzuim





Al weken zit je thuis. De muren komen op je af en je voelt je verre van fit. Terwijl je probeert te herstellen, ploft er een brief of e-mail van je werkgever op de mat: ze willen in gesprek over het beëindigen van je contract. Het zweet breekt je uit, want boven op je gezondheidsklachten krijg je nu ook nog eens de zorg om je inkomen erbij.

Je bent geneigd om overal maar mee in te stemmen zodat je van het gezeur af bent, maar juist bij ziekte is het belangrijk om goed op te letten tijdens de ontslagprocedure. Dit zijn de meest voorkomende juridische valkuilen bij ontslag tijdens ziekteverzuim.

Valkuil 1: het risico op een weigering van de uitkering

Het is geen goed idee om in te stemmen met ontslag terwijl je nog niet hersteld bent. In Nederland geldt er tijdens de eerste twee jaar van ziekte een opzegverbod. Dit is in het leven geroepen om je als werknemer te beschermen.

Werk je zelf mee aan je ontslag door een document te ondertekenen? Dan kan de uitkeringsinstantie dit zien als een 'benadelingshandeling'. Zij vinden dat je onnodig afstand doet van je recht op loon tijdens ziekte. Het gevolg is pijnlijk: je krijgt geen uitkering en ook geen WW. Je staat dan met lege handen, midden in een periode waarin je al je energie juist hard nodig hebt voor je herstel. Teken geen vaststellingsovereenkomst bij ziekte zonder dat je precies weet wat de gevolgen zijn.

Valkuil 2: de druk van een snelle regeling

Werkgevers willen soms een dossier 'snel' sluiten, zeker als een re-integratietraject moeizaam verloopt. Er wordt vaak een mooi bedrag geboden en aangedrongen op een snel akkoord. Denk aan een medewerker met een burn-out die zich onder druk gezet voelt om 'vrijwillig' te vertrekken in ruil voor een flink bedrag.

Toch is dit geen goede oplossing omdat die vergoeding vaak snel opraakt, terwijl de ziekte nog langer kan duren. Zorg daarom dat je niet te snel akkoord gaat en zoek direct de juiste juridische hulp om ervoor te zorgen dat je jezelf niet tekort doet.

Valkuil 3: onduidelijkheid over de herstelmelding

Soms stelt een werkgever voor om je 'beter' te melden op papier, om vervolgens de dag erna een ontslag overeenkomst te tekenen. Dit lijkt een slimme truc om het opzegverbod te omzeilen en je uitkering veilig te stellen, maar het is erg riskant. Want kun je even later nog steeds niet werken? Dan komt het UWV er al snel achter dat die herstelmelding alleen voor het papierwerk was. Je wordt dan alsnog gekort of geweigerd omdat je op het moment van ontslag niet echt hersteld was.

Valkuil 4: gebrekkige re-integratie als ontslaggrond

Een werkgever kan proberen aan te voeren dat je niet genoeg meewerkt aan je herstel en daarom ontslagen mag worden. Bijvoorbeeld in een situatie waarin je een afspraak met de bedrijfsarts mist of een aangepaste taak weigert. Hoewel je verplichtingen hebt, mag ontslag nooit de eerste stap zijn. Er moeten eerst officiële waarschuwingen zijn gegeven en vaak moet er een loonstop worden toegepast voordat ontslag een optie is. In veel gevallen wordt deze route gebruikt om een zieke werknemer bang te maken, terwijl het dossier juridisch gezien nog flinterdun is.

Ziek zijn én je baan verliezen, het is niemand toe te wensen. Door je niet te laten opjagen, de juiste juridische hulp in te schakelen en vast te houden aan de wettelijke bescherming die je hebt, voorkom je dat je financieel in een zwart gat valt. Als de rust is teruggekeerd en de juridische zaken goed zijn afgehecht, komt er weer rust en ruimte om naar de toekomst te kijken.