De toekomst van verwarmen: hoe werken hybride systemen?

Verwarmen: ooit was het simpel. Een cv-ketel op gas, een thermostaat aan de muur, en klaar. Maar tijden veranderen, met stijgende energieprijzen en een focus op duurzaamheid. Hybride verwarmingssystemen worden steeds populairder. Maar hoe werken deze systemen eigenlijk?

Wat is een hybride verwarmingssysteem?

Een hybride verwarmingssysteem combineert het beste van twee werelden: een traditionele cv-ketel en een warmtepomp. De cv-ketel zorgt voor snelle, efficiënte warmte wanneer het écht koud is, terwijl de warmtepomp een groot deel van het werk doet bij milde temperaturen. Dit systeem kiest automatisch de meest efficiënte bron, waardoor je energie bespaart zonder in te leveren op comfort.

Even kort:

Cv-ketel: werkt op gas, ideaal voor piekbelastingen en warm water.

werkt op gas, ideaal voor piekbelastingen en warm water. Warmtepomp: werkt op elektriciteit en haalt warmte uit de lucht of bodem.

Met een hybride systeem krijg je dus lagere energiekosten én een kleinere ecologische voetafdruk. Win-win, toch?

Zo werkt het in de praktijk

Stel je voor: het is herfst. De warmtepomp draait op volle toeren en verwarmt je huis met energie uit de buitenlucht. Je merkt er niets van, behalve dat je energierekening daalt. Komt er een koude winterdag voorbij? Dan springt de cv-ketel bij om je huis snel op temperatuur te krijgen.

Het systeem is slim: het monitort continu wat de meest efficiënte optie is. Bij milde temperaturen kost de warmtepomp minder energie dan de cv-ketel, maar als het vriest, wordt gas efficiënter. Zo gebruik je altijd de goedkoopste en milieuvriendelijkste optie.

Perfecte tussenoplossing

Hybride systemen zijn een perfecte tussenoplossing voor wie nog niet volledig afscheid kan nemen van gas. De overstap naar een volledig elektrische warmtepomp kan een grote investering zijn, vooral in oudere huizen die niet goed geïsoleerd zijn. Hybride systemen bieden flexibiliteit én besparingen.

De overheid stimuleert ook het gebruik van warmtepompen met subsidies, en steeds meer huizen krijgen zonnepanelen. Combineer dit met een hybride systeem, en je verwarmt je huis tegen lage kosten én grotendeels duurzaam.

Veelgekozen warmtepomp

Veel mensen kiezen voor een lucht/water warmtepomp, zoals de hybride lucht/water warmtepomp. Dit type warmtepomp werkt samen met je bestaande cv-ketel, waardoor de installatie relatief eenvoudig is. Zorg er wel voor dat je huis voldoende geïsoleerd is, anders gaat veel van die duurzame warmte verloren.

Ga naar een expert voor advies

Bij Jan Wit hebben ze jarenlange ervaring in ventilatie en verwarming en weten ze alles over hybride systemen en de juiste installatie. Met meer dan 60 jaar ervaring helpen ze je met advies op maat, zodat jij de perfecte oplossing vindt voor jouw woning. Van warmtepompen tot ventilatiesystemen en rookgasafvoer: Jan Wit heeft alles in huis. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op www.janwit.nl of neem contact op met een van de experts.