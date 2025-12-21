Hoe diep zit David Caopperfield in de Epstein-shit?

Het zijn foto's van grote innigheid uit vervlogen tijden. Stergoochelaar David Copperfield (69) heeft zijn armen stevig om Epstein-medeplichtige Ghislaine Maxwell (63) geslagen. Maxwell zit de komende jaren (tenzij Trump haar vrijlaat) in de gevangenis. De goochelaar grijnst tevreden naar de camera. Ook Maxwell lacht en zoekt lichamelijk contact Beiden dragen witte badjassen en lijken zichtbaar van de situatie te genieten.

De intieme foto's zijn drie van de honderdduizenden documenten over de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein (†66) die nu door het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn gepubliceerd.

Beschuldigingen van misbruik tegen David Copperfield

. Zijn naam kwam voor in de gerechtelijke documenten in verband met Epstein die in januari 2024 werden vrijgegeven. Het feit dat zijn naam wordt genoemd, betekent echter niet dat hij een misdrijf heeft gepleegd.

Copperfield heeft de afgelopen jaren echter herhaaldelijk te maken gehad met beschuldigingen van seksueel misbruik van jonge vrouwen, die tot nu toe nooit tot een veroordeling hebben geleid.

In 2024 hebben 16 vrouwen ernstige beschuldigingen tegen David Copperfield geuit . Het ging om seksueel misbruik van deels minderjarigen gedurende een periode van meer dan drie decennia. Volgens de krant "The Guardian" beweren drie van de vermeende slachtoffers dat Copperfield hen onder invloed van drugs heeft gebracht en seks met hen heeft gehad. Door de verdovende middelen waren ze niet meer in staat zich te verzetten en nee te zeggen.

Copperfield ontkende alle beschuldigingen.

De beschuldigingen tegen Copperfield dateren van eind jaren tachtig tot 2014. Ongeveer de helft van de vrouwen gaf aan nog minderjarig te zijn geweest, sommigen zelfs pas 15 jaar oud.

De beroemde illusionist uit Las Vegas ontkende alle beschuldigingen. Hij zou zich tegenover niemand ongepast hebben gedragen, laat staan tegenover minderjarigen.

Onderzoeken tegen Copperfield werden tot nu toe altijd stopgezet of zelfs nooit gestart.

Na de nu gepubliceerde foto's met Ghislaine Maxwell komen de eerdere beschuldigingen echter in een nieuw licht te staan. Heeft Jeffrey Epstein – net als andere beroemdheden – David