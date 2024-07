Extra inkomen genereren, zonder jezelf in het zweet te werken

In de huidige economische situatie voelen veel mensen de druk van de stijgende kosten van levensonderhoud. Boodschappen worden duurder, de huurprijzen rijzen de pan uit, en zelfs de energierekeningen blijven maar stijgen. Het is dan ook geen wonder dat steeds meer mensen op zoek zijn naar extra manieren om inkomen te genereren. Gelukkig hoeft het helemaal niet lastig te zijn om een extra inkomen te genereren. Wist je dat je zelfs vanuit huis een extra inkomen kan genereren, zonder van je luie stoel af te komen? Je kunt nu namelijk gemakkelijk een extra inkomen genereren door in CFD’s te handelen.

Wat zijn CFD’s?

Een Contract for Difference (CFD) is een financieel instrument waarmee je kunt speculeren op de prijsbewegingen van diverse activa, zonder deze daadwerkelijk te bezitten. Dit betekent dat je kunt profiteren van zowel stijgende als dalende markten. CFD's worden vaak verhandeld op aandelen, valuta, grondstoffen, indexen en zelfs cryptocurrency's. Wanneer je een CFD koopt, sluit je een contract met een broker zoals AvaTrade. Je speculeert op het verschil in prijs van een actief tussen het moment van opening en sluiting van het contract. Door juist te speculeren kun je flinke winsten maken.

Geld verdienen met CFD’s

Stel je voor dat je denkt dat de waarde van een bepaald aandeel zal stijgen. Je kunt dan een CFD kopen op dat aandeel. Als de prijs stijgt, kun je je contract sluiten en het verschil in waarde, minus eventuele kosten, als winst incasseren. Maar als de prijs daalt, maak je een verlies. Het mooie van CFD's is dat je ook kunt profiteren van dalende markten door een short positie in te nemen. Dit betekent dat je speculeert op een daling van de waarde van een actief.

Waarom kiezen voor CFD-handel?

Handelen in CFD’s wordt steeds populairder. Dit heeft mede te maken met de flinke successen die mensen boeken tijdens het handelen. Daarnaast kun je door te handelen in CFD’s ook genieten van een aantal bijzondere voordelen.

Hefboomwerking CFD's bieden vaak de mogelijkheid om met een relatief kleine investering grote posities in te nemen. Dit wordt bereikt door middel van hefboomwerking . Let wel, dit kan zowel winsten als verliezen vergroten.

Diversificatie CFD's geven je toegang tot een breed scala aan markten en activa, waardoor je je beleggingsportefeuille kunt diversifiëren en risico's kunt spreiden.

Flexibiliteit Je kunt zowel long als short gaan, waardoor je kunt profiteren van zowel stijgende als dalende markten.

Toegankelijkheid Met een online platform zoals AvaTrade kun je gemakkelijk vanuit huis handelen, op tijden die je het beste uitkomen.

Hoe kun je starten met traden in CFD’s?

Het begint allemaal met het kiezen van het juiste brokersplatform. Een goede en populaire keuze onder de CFD-traders is AvaTrade. Op het moment dat je wil starten met handelen in CFD’s, dan kun je dit doen met een aantal handige stappen:

Aanmelden Maak een account aan bij je gekozen platform. Dit is een eenvoudig en snel proces waarbij je basisinformatie moet invullen.

Stort geld Voer een storting uit op je account. De meeste platforms bieden verschillende betaalmethoden aan, zodat je gemakkelijk geld kunt toevoegen aan je handelsaccount.

Educatie Neem de tijd om te leren over CFD-handel. AvaTrade biedt een scala aan educatieve materialen, waaronder handleidingen, webinars en video tutorials, zodat je goed voorbereid kunt beginnen.

Handelsplatform Maak jezelf vertrouwd met het gekozen handelsplatform. Het platform van AvaTrade is gebruiksvriendelijk en biedt tal van tools en functies om je te helpen bij het nemen van weloverwogen handelsbeslissingen.