Hoe B2B bedrijven hun digitale marketingstrategie versterken

Steeds meer B2B bedrijven zien vandaag de dag het belang van een effectieve online aanwezigheid. Traditionele marketingmethodes zijn niet langer voldoende om de gewenste doelgroep te bereiken en vast te houden. Een solide strategie voor digitale marketing voor B2B is hierdoor essentieel geworden om te concurreren in het huidige digitale landschap. Maar hoe versterkt een B2B onderneming concreet haar digitale marketing aanpak? In deze blog bespreken we enkele belangrijke pijlers en praktische tips waarmee elke B2B organisatie haar digitale marketingstrategie kan optimaliseren en versterken.

Marketing automation inzetten voor betere prestaties

Voor B2B bedrijven levert het automatiseren van bepaalde marketingprocessen vaak aanzienlijke voordelen op. Marketing automation bespaart niet alleen tijd, maar verhoogt ook de effectiviteit van campagnes aanzienlijk. Zo helpt automatisering bij het stroomlijnen van lead nurturing processen. Door automatisch relevante en gepersonaliseerde berichten te versturen op basis van klantgedrag, blijft je bedrijf top-of-mind tijdens iedere stap van het aankoopproces.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die inzetten op marketing automation gemiddeld betere conversieratio's behalen en hun rendement op marketinguitgaven zien toenemen. Indien jouw organisatie deze stap nog niet gezet heeft, is het verstandig hierover advies in te winnen bij specialisten. Slimme tools en software maken marketing automation bovendien steeds inzichtelijker en gebruiksvriendelijker, ook voor kleinere organisaties. Zo biedt bijvoorbeeld een samenwerking met een gespecialiseerde digitale marketing agency DNZ hiermee voordelen voor verdere professionalisering van je digitale aanpak.

Duidelijke en meetbare doelen opstellen

Een succesvolle digitale marketingstrategie begint bij duidelijke doelstellingen. Het lijken open deuren, maar toch worstelen veel B2B-organisaties nog steeds met onduidelijke of moeilijk meetbare doelstellingen. Om effectief aan de slag te gaan dient duidelijk te zijn wat de bedoeling is: wil je meer leads genereren, je merkbekendheid vergroten of bijvoorbeeld het aantal conversies verhogen? Door vooraf heldere, meetbare doelen te definiëren, krijgen marketinginspanningen richting en kan effectiviteit eenvoudig worden gemeten. Houd daarbij rekening met de zogeheten SMART doelen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Zodra jouw doelen helder zijn, weet je precies welke indicatoren belangrijk zijn om te monitoren. Denk hierbij aan het aantal websitebezoekers per maand, conversiepercentages of het niveau van betrokkenheid op sociale media. Door periodiek te evalueren op basis van data-analyses ontstaat inzicht in waar verbetering mogelijk is. Hierdoor kun je je strategie voortdurend optimaliseren voor het beste resultaat.

Inspelen op de Buyer Journey

Hoewel de klantreis, of 'Buyer Journey', inmiddels een bekende term is voor marketeers, blijkt het nog een uitdaging om deze effectief in de praktijk te brengen. Toch biedt een goed inzicht in deze Buyer Journey enorme mogelijkheden voor B2B-bedrijven om een gerichte digitale marketingstrategie op te stellen. De klantreis van B2B klanten is vaak langer en complexer dan in consumentenmarkten. Klanten doorlopen de fases van bewustwording, overweging en beslissingen vaak zorgvuldig via uitgebreide research. Zorg daarom gericht voor relevante content per fase om potentiële klanten te begeleiden. Denk aan informatieve blogs, whitepapers of case studies om potentiële leads gedurende de bewustwording en oriëntatiefase van nuttige informatie te voorzien. Op deze manier creëer je vertrouwen en versterk je jouw positie als expert binnen je vakgebied. In de besluitvormingsfase kan het nuttig zijn om de nadruk te leggen op referenties, reviews of demo-mogelijkheden. Hierdoor begeleid je potentiële klanten effectief van initiële interesse naar een concrete aankoopbeslissing.

Effectieve inzet van (sociale) platformen