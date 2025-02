Hoeveel subsidie krijg je voor kunststof kozijnen in 2025?

In 2025 blijft de overheid subsidies aanbieden voor het verduurzamen van woningen, en kunststof kozijnen vallen daar ook onder. De overheid wil huizen energiezuiniger maken en heeft daarom verschillende maatregelen getroffen om huiseigenaren te helpen. Dit heeft niet alleen voordelen voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere energiekosten op de lange termijn. Elk jaar wordt er een budget vrijgemaakt en voor 2025 is er € 555 miljoen beschikbaar. Er zijn meerdere subsidieprogramma’s beschikbaar voor woningisolatie, zoals de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie).

Het proces van het aanvragen van deze subsidie kan soms ingewikkeld lijken. In dit artikel lees je daarom alles wat je moet weten over de subsidie voor kunststof kozijnen in 2025, van het bedrag dat je kunt krijgen tot het aanvraagproces. Zo ben je goed voorbereid om van deze kans gebruik te maken.

Wat zijn de eisen voor glasisolatie subsidie in 2025?

In 2025 zijn er enkele belangrijke veranderingen voor de glasisolatie subsidie, vooral als het gaat om de mogelijkheid om tweemaal subsidie aan te vragen wanneer je glas laat vervangen. Dit is een flinke wijziging, aangezien je voor andere isolatiemaatregelen slechts één keer subsidie kunt aanvragen. Het voordeel van de nieuwe regel is dat je de vervangingen nu in twee fasen kunt laten uitvoeren, wat vooral handig is voor glas, dat vaak duur is en het lastig kan zijn om dit in één keer aan te pakken zonder tijdelijke overlast. De tweede aanvraag moet wel binnen 24 maanden na de eerste worden ingediend, en beide aanvragen moeten voldoen aan de minimale oppervlakte-eisen.

De minimale oppervlakte voor glasisolatie is in 2025 verlaagd van 8 m² naar 3 m², wat het makkelijker maakt om de isolatie in delen aan te pakken, terwijl kleinere woningen nu ook in aanmerking kunnen komen voor de ISDE-subsidie. De maximale oppervlakte blijft 45 m².

De nieuwe subsidiebedragen voor 2025

Daarnaast zijn de subsidiebedragen voor glas verhoogd. Zo stijgt de subsidie voor HR++ glas van € 23 naar € 25 per vierkante meter. Voor HR++ glas in monumenten geldt een hogere subsidie, van € 42,50 naar € 46 per vierkante meter. De subsidie voor triple glas verdubbelt zelfs, van € 65,50 naar € 111 per vierkante meter, om de hogere aanschafkosten van dit glas te compenseren.

Belangrijk is dat je bij triple glas ook de kozijnen laat vervangen, met een maximale Uf-waarde van 1,5. Voldoe je niet aan deze eis, dan krijg je alleen de subsidie voor HR++ glas.

Bedragen op basis van type isolatie De subsidiebedragen voor 2025 variëren ook op basis van het type isolatie, zoals isolerende panelen in kozijnen en isolerende deuren, waarbij de bedragen opnieuw verdubbelen bij meerdere maatregelen. Houd er rekening mee dat je als eigenaar van de woning de maatregelen moet laten uitvoeren door een erkend bedrijf, en dat de isolerende maatregelen voldoen aan de eisen van de RVO.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Het aanvragen van de subsidie voor kunststof kozijnen is een eenvoudig proces, mits je goed voorbereid bent. Allereerst is het belangrijk om te controleren of je woning voldoet aan de eisen van de subsidie. Hiervoor kun je de officiële websites raadplegen, waar de voorwaarden helder zijn beschreven. Zodra je de juiste informatie hebt, kun je de aanvraag indienen bij de juiste instantie, zoals de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Dit kan vaak digitaal, wat het proces sneller en makkelijker maakt.

Bij de aanvraag moet je verschillende documenten aanleveren, zoals een offerte van het bedrijf dat de kozijnen plaatst, foto’s van je woning en eventueel een energiebesparingsadvies. Het is handig om deze documenten goed op orde te hebben, zodat je de subsidie snel kunt aanvragen. Het is ook verstandig om van tevoren te checken of het bedrijf waar je kunststof kozijnen koopt, ervaring heeft met subsidieaanvragen. Dit bespaart je tijd en zorgt ervoor dat alles volgens de regels verloopt.

Waar kun je kunststof kozijnen kopen met subsidievoordeel?

Je kunt kunststof kozijnen kopen bij verschillende gespecialiseerde bedrijven. Er zijn aanbieders die niet alleen de kozijnen zelf leveren, maar je ook helpen bij het aanvragen van de subsidie. Dit kan veel tijd besparen. Bedrijven bieden niet alleen kwalitatief goede kunststof kozijnen, maar ook begeleiding tijdens het subsidieproces. Dit zorgt ervoor dat je het meeste uit de financiële voordelen haalt. Er zijn ook veel bedrijven zoals DHK Nederland die online hun diensten aanbieden, waar je gemakkelijk offertes kunt aanvragen en direct kunt vergelijken.

Zorg ervoor dat je een erkend bedrijf kiest dat ervaring heeft met subsidieaanvragen. Dit maakt de aanvraag een stuk eenvoudiger en sneller. Kunststof kozijnen aanschaffen is nu een stuk aantrekkelijker met de subsidie, en door een betrouwbare partner in de hand te nemen, kun je de investering optimaal benutten.