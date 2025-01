Is slapen op de vloer écht beter voor kinderen?

Overal is van alles te vinden over het ‘goed opvoeden’ van een kind. Wat de één prul vindt; is voor de ander een parel. En waar de één mee opgevoegd is; is voor de ander bijgeloof. Zo is er ook genoeg discussie over het slaapmeubel van een kind, en dan vooral: het vloerbed. Wat is het, waarom is het er en is het noodzakelijk?

Definitie

Een vloerbed is zoals de naam al zegt: een bed of matras dat op de vloer ligt. De bedoeling is vrij simpel. Het bed (of de matras) ligt op de grond, waardoor de baby of peuter makkelijk het bed kan betreden en eigenlijk zonder het gevoel te hebben ‘in bed’ te zijn, in slaap te vallen. Als het ware een echte no-brainer.

Een vloerbed wordt ook wel de Montessori-methode genoemd. Dit is een filosofie waarvan de basis is om kinderen dingen zelf te laten doen. Het is aan de ouder om de handvaten aan het kind te bieden, zodat deze het vervolgens zelf kan uitvoeren.

Slapen is iets wat kinderen continue leren op verschillende manieren. Naarmate ze groeien, ontwikkelt ook hun slaapgedrag en hun houding richting ‘het slapen gaan’. Een vloerbed zorgt ervoor dat het kind zelf kan kiezen om te gaan liggen, slapen of kruipen. Hiermee krijgt het kind zelf de regie over het bedritueel en wordt niets geforceerd.

Voordelen

Het grootste voordeel is het leren van onafhankelijkheid. De baby kan zelf kiezen wanneer hij gaat slapen en wanneer hij nog even wil spelen. Ook als de baby wakker wordt, kan hij kiezen wat hij op dat moment gaat doen. Hij is daarmee minder afhankelijk van jou als ouder, en kan hierin een eigen keuze maken.

Daarbij is het – in tegenstelling tot wat velen denken – veel veiliger dan andere bedden. Volgens diverse onderzoeken worden veel ongelukken gemeld in en om een ledikant. Denk aan een voet wat vastzit of uit een halfhoogslaper vallen; bij een vloerbed komen deze problemen niet voor.

Daarbij is het ook praktischer voor ouders. Kinderen in slaap wiegen of brengen is een gehele karwij. Vaak vallen ze alleen in slaap wanneer de ouder naast ze ligt of ze afgeleid raken door een verhaal of speelgoed.

Bij een vloerbed bestaan deze problemen niet. Ouders kunnen eenvoudig het bed uit rollen en de kamer verlaten. Ook ’s nachts ligt het een heel stuk prettiger om op een normaal matras ernaast te kruipen.

Slapen of spelen?

Uiteraard rijst de vraag of het kind dan niet liever gaat spelen dan slapen. Natuurlijk grijpt het kind in eerste instantie naar nabij liggend speelgoed. Iets wat eigenlijk niet ‘slecht’ is. Van het spelen raakt het kind na enige tijd uitgeput en zal dan naar slaap verlangen. Het vloerbed is hiermee een toegankelijke plek waar het kind zijn lichaam kan laten rusten en zelf in slaap kan vallen.

Uiteraard moet het kind eerst aangeleerd worden dat het vloerbed een plek is om te liggen en slapen, en dat het kind niet zomaar overal op de grond in slaap kan vallen.