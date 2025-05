"Nederlandse gokkers voelen zich benadeeld wanneer ze legaal spelen" – Een interview met casino-expert Daan Meijer

Daan Meijer is een ervaren expert met meer dan 15 jaar ervaring in de online casino-industrie. Hij heeft de ontwikkelingen in de Europese gokregelgeving van dichtbij gevolgd. Voor onder meer https://nl.casinozondercruks.gg/ verdiept hij zich dagelijks in het onderzoeken, testen en beoordelen van online casino's, met een scherp oog voor zowel de wetgeving als de gebruikerservaring. Onlangs spraken we met Daan over de huidige stand van zaken in de legale online gokmarkt in Nederland. Daarbij legt hij uit waarom veel spelers zich beperkt voelen door de strikte regels.

Frustratie onder Nederlandse spelers

"Grotendeels gefrustreerd," antwoordt Daan op de vraag hoe Nederlandse spelers zich momenteel voelen over de gereguleerde online gokmarkt. "Veel spelers hebben het gevoel dat ze worden gestraft door te kiezen voor legale, gelicentieerde casino's. Dit gevoel van oneerlijkheid komt voort uit de strikte wetgeving in Nederland, bedoeld om kwetsbare spelers te beschermen. In de praktijk voelen veel spelers zich buitengesloten of zelfs benadeeld wanneer ze legaal spelen. Ze krijgen te maken met beperkte bonussen, geblokkeerde functies en strenge controlemechanismen, terwijl buitenlandse aanbieders vaak soepeler voorwaarden en aantrekkelijkere promoties kunnen aanbieden. Dit creëert een ongelijke concurrentiepositie, waarbij legale aanbieders in het nadeel lijken te zijn.

Misverstanden bij regelgevers

Daan wijst erop dat veel van deze problemen voortkomen uit een fundamenteel misverstand bij toezichthouders. "Ze gaan ervan uit dat elke speler een potentiële probleemgokker is," zegt hij. "De huidige regelgeving is zeer defensief – gericht op algemene beperkingen in plaats van op maat gemaakte oplossingen. De meeste spelers zijn echter verantwoordelijk. Ze willen gewoon spelen in een eerlijke en plezierige omgeving, maar worden nu geconfronteerd met strenge, en soms betuttelende, controles."

Volgens Daan zou een meer gepersonaliseerde benadering veel effectiever zijn. In plaats van alles te beperken, zouden spelers bijvoorbeeld toegang moeten krijgen tot persoonlijke dashboards waarmee ze hun stortingslimieten, speeltijd en uitgaven kunnen beheren. "Laat spelers hun eigen data zien en hen zelf beslissingen nemen," benadrukt hij. "Als je mensen behandelt als volwassenen, zullen ze zich waarschijnlijk ook verantwoordelijker gedragen."

De rol van affiliate websites

Een ander belangrijk probleem dat Daan aankaart, is de rol van affiliate websites. "Dit is een groot blinde vlek," legt hij uit. "De meeste spelers vertrouwen op vergelijkingssites en affiliate links om te beslissen waar ze gaan spelen. Maar veel van deze platforms opereren zonder toezicht. Ze promoten illegale casino’s, verbergen hun affiliates en geven zelden een eerlijk inzicht in de risico's.

Om een werkelijk veilige gokomgeving te creëren, moeten ook deze affiliates gereguleerd worden, stelt Daan. Ze zouden alleen gelicentieerde Nederlandse casino's mogen promoten, transparant moeten zijn over hun samenwerkingen en verantwoordelijk gehouden moeten worden voor misleidende marketing. Dit zou niet alleen de transparantie vergroten, maar ook het vertrouwen van spelers herstellen.

Legale casino’s voelen restrictiever aan

Een van de meest gehoorde klachten van spelers is dat legale casino’s vaak beperkter aanvoelen dan hun illegale tegenhangers. "Dat is precies het probleem," zegt Daan. "Spelers willen legaal blijven, maar de huidige ervaring drijft ze juist weg. Bonussen zijn beperkt, spelopties zijn vaak ingeperkt en de meerwaarde ervan lijkt verwaterd."

Als de Nederlandse gokmarkt wil concurreren met buitenlandse aanbieders, moeten legale operators meer waarde kunnen bieden, benadrukt hij. Dit betekent niet dat risico’s genegeerd moeten worden, maar wel dat er ruimte moet zijn voor veilige bonussen, loyaliteitsprogramma’s en innovatie. "We zitten nu op een punt waar legaal blijven bijna als een achteruitgang voelt, en dat is een gevaarlijk signaal."

Betrek de speler bij het proces

Op de vraag hoe de autoriteiten spelers terug aan een legale tafel kunnen krijgen, is Daan duidelijk: "Luister naar ze. Zo eenvoudig is het. Veel van de regels worden achter gesloten deuren ontwikkeld, met input van academici, volksgezondheidsexperts en lobbyisten, maar zelden met spelers in gedachten. Er wordt vaak op hen neergekeken, alsof de autoriteiten precies weten wat het beste voor hen is, maar dat is lang niet altijd het geval. De oplossing? Vraag actief om feedback via enquêtes, spelerspanels, forums en andere kanalen. Geef de eindgebruikers een stem in het proces en laat hen het systeem mee vormgeven."

Daan gelooft dat wanneer mensen zich gehoord voelen, ze eerder geneigd zijn om zich verantwoordelijk te gedragen. Dit zou niet alleen de naleving van regels verbeteren, maar ook de tevredenheid en de betrokkenheid van de spelers verhogen. Het zou hen opnieuw vertrouwen geven om te spelen bij gereguleerde platforms.

De boodschap van Daan Meijer

"We begrijpen de regels en ook voor ons komt veiligheid op de eerste plaats, maar wat we nodig hebben, is een markt waarin legaal spelen ook de beste ervaring biedt, en dit is momenteel verre van het geval. Als beleidsmakers succes willen boeken, moeten ze samenwerken met spelers, in plaats van hen buiten te sluiten."

Met deze boodschap roept Daan op tot een heroverweging van de huidige aanpak, waarbij de focus verschuift van beperking naar betrokkenheid en vertrouwen. Dit is volgens hem de sleutel tot een gezonde, eerlijke en duurzame gokmarkt in Nederland.