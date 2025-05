Organisaties willen dat meer daklozen met urgentie woning krijgen

DEN HAAG (ANP) - Dakloze mensen moeten makkelijker een urgentieverklaring voor een woning krijgen, vindt een collectief van organisaties onder de naam Dakloosheid Voorbij! Dinsdag bieden de organisaties een manifest aan bij de Tweede Kamer.

Tientallen organisaties hebben de oproep ondertekend, waaronder meerdere woningcorporaties, platform voor cliënten in de ggz MIND en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Met een urgentieverklaring kunnen dakloze mensen voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Volgens een wetsvoorstel hierover krijgt slechts een klein deel van de daklozen een urgentieverklaring, legt Dakloosheid Voorbij! uit.

Bredere groep

Het gaat dan alleen om mensen die in een opvang zitten of bijvoorbeeld uit een ggz-instelling zijn ontslagen, maar het collectief wil dat een bredere groep voorrang kan krijgen. "Pas de wet aan zodat ook jongeren die van bank naar bank hoppen, mensen die noodgedwongen bij familie verblijven zonder daar te kunnen inschrijven of zelfs in auto's of caravans overnachten, erkend worden als urgent woningzoekenden", zo staat in het manifest.

De situatie van iemand zonder woonplek moet nu eerst verslechteren voordat iemand in aanmerking komt voor voorrang, legt Nil Şendil van Dakloosheid Voorbij! uit. Volgens Şendil kunnen dakloze woningzoekenden makkelijk aantonen dat ze geen woonplek hebben, bijvoorbeeld doordat ze niet staan ingeschreven op een adres.

In het Nationaal Actieplan Dakloosheid staat dat de overheid de ambitie heeft om in 2030 te zorgen dat niemand nog dakloos hoeft te leven.