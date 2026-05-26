Scheiding aanvragen: hoe werkt het en waar begin je?

De beslissing om te scheiden is zelden plotseling. Vaak gaat er een lang en zwaar proces aan vooraf. Maar als de beslissing eenmaal is genomen, komen er al snel praktische vragen: hoe vraag je een scheiding aan, wie regelt wat en hoe lang duurt het? In dit artikel lees je wat de belangrijkste stappen zijn en welke keuzes je daarin hebt.

Twee manieren om te scheiden

In Nederland zijn er grofweg twee routes om een huwelijk te ontbinden. De eerste is via een advocaat, waarbij beide partners elk hun eigen juridisch vertegenwoordiger inschakelen. Zij handelen de zaak af via de rechtbank. Dat kan zinvol zijn als er grote meningsverschillen zijn over bezittingen, kinderen of alimentatie die niet via gesprek op te lossen zijn.

De tweede route is mediation. Bij een scheiding aanvragen via een mediator zitten beide partners samen aan tafel met een onpartijdige begeleider. Die helpt jullie om zelf tot afspraken te komen over alle zaken die geregeld moeten worden. Dit is in veel gevallen sneller, goedkoper en minder belastend dan een juridisch gevecht via twee aparte advocaten.

Wat moet er geregeld worden?

Een scheiding is meer dan het beëindigen van een huwelijk. Er moet een heleboel worden vastgelegd, zeker als er kinderen of gezamenlijk bezit in het spel zijn. Denk aan de verdeling van het huis, de hypotheek, spaargeld en schulden. Maar ook aan de verdeling van de zorg voor kinderen, de omgangsregeling, kinderalimentatie en eventueel partneralimentatie. Al die afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, een document dat samen met het verzoekschrift naar de rechtbank gaat.

Zelfs als de scheiding vriendschappelijk verloopt, is het verplicht om een advocaat in te schakelen voor de indiening bij de rechtbank. Wel kan in sommige gevallen één advocaat voor beide partners het verzoek indienen, wat kosten scheelt.

Hoe lang duurt een scheiding?

Een eenvoudige scheiding zonder kinderen en met weinig bezit kan soms binnen enkele maanden zijn afgerond. Zodra de rechtbank het verzoek heeft goedgekeurd, wordt de scheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en is het huwelijk officieel ontbonden. Bij ingewikkelder situaties, met conflicten over alimentatie of de woning, kan het proces aanzienlijk langer duren.

Mediation verkort de doorlooptijd in de meeste gevallen. Als beide partners bereid zijn mee te werken, kunnen de meeste afspraken in een paar sessies worden vastgelegd, waarna een advocaat het convenant indient bij de rechtbank.

Wat als je er samen niet uitkomt?

Niet elke scheiding verloopt zonder conflict. Als jullie het over bepaalde punten fundamenteel oneens zijn, kan de rechter worden gevraagd een beslissing te nemen. Dat heet een echtscheidingsprocedure op tegenspraak. Dit traject is intensiever, duurder en emotioneel zwaarder dan een minnelijke scheiding. Rechters raden partijen daarom vaak aan om alsnog te proberen via mediation tot een oplossing te komen, ook als dat in eerste instantie niet is gelukt.

Een eerste stap zetten

Scheiden roept veel vragen op en het is normaal dat je even niet weet waar je moet beginnen. Informeer je goed over de opties die er zijn voordat je een keuze maakt. Een oriënterend gesprek met een mediator of advocaat geeft inzicht in welke route het beste past bij jouw situatie. Die eerste stap hoeft nog nergens toe te leiden, maar helpt je wel verder.