Steeds meer ondernemers verdienen twee keer aan de verkoop van hun bedrijf

Een bedrijf
verkopen werd lange tijd gezien als het eindpunt van ondernemerschap. De
ondernemer bouwde jarenlang aan zijn onderneming, verkocht uiteindelijk de
aandelen en trok zich daarna terug uit het bedrijfsleven.
Maar die
werkelijkheid verandert snel.
Steeds meer
ondernemers kiezen niet voor een volledige exit, maar voor een tussenvariant:
een verkoop met een herinvestering. Daarbij verzilveren zij een deel van de
opgebouwde waarde, terwijl ze tegelijkertijd betrokken blijven bij de volgende
groeifase van de onderneming.
Waarom kiezen ondernemers
daarvoor? En belangrijker: wanneer kan zo’n stap ook voor jouw bedrijf
interessant worden?
Ondernemers kijken anders naar vermogen en bedrijfsverkoop
Voor veel
ondernemers zit een groot deel van het opgebouwde vermogen in de onderneming.
Dat is vaak een logische ontwikkeling. Jarenlang staan groei, investeren en het
verder uitbouwen van het bedrijf centraal.
Naarmate
ondernemingen groter worden, ontstaat echter vaker een bredere strategische
afweging. Ondernemers kijken niet alleen meer naar verdere groei, maar ook naar
risicospreiding, continuïteit en de invulling van een volgende fase.
Tegelijkertijd
verandert ook de overnamemarkt:
- Groei
vraagt vaker om schaalvergroting en professionalisering.
- Investeerders
zijn actiever in het middensegment van het MKB.
- Ondernemers
denken bewuster na over hun vermogenspositie.
- Economische
onzekerheid vergroot de behoefte aan financiële spreiding.
Daardoor verschuift voor veel
ondernemers ook de centrale vraag. Niet langer alleen: ‘Wil ik mijn bedrijf
verkopen?’, maar vaker: ‘Hoe kan ik een deel van de opgebouwde waarde
realiseren en betrokken blijven?’
Wat is een verkoop met herinvestering?
Bij een bedrijfsverkoop
met herinvestering verkoopt een
ondernemer (een deel van) zijn onderneming aan een investeerder of strategische
partij, terwijl hij tegelijkertijd betrokken blijft bij de toekomstige groei
van het bedrijf.
Een deel van de
verkoopopbrengst wordt direct uitgekeerd. Een ander deel wordt opnieuw
geïnvesteerd in de nieuwe groepsstructuur of holding waarin de onderneming
verder groeit. Hierdoor blijft de ondernemer aandeelhouder en profiteert hij
mee van toekomstige waardeontwikkeling.
Daardoor ontstaat
vaak een samenwerking waarbij ondernemer en investeerder samen verder bouwen
aan de volgende groeifase.
Een verkoop met
herinvestering verloopt vaak in de volgende stappen:
1. Verkoop van
aandelen aan een investeerder of strategische partij
De ondernemer
verkoopt een meerderheids- of minderheidsbelang aan een partij die wil
bijdragen aan de volgende groeifase van de onderneming.
2. Een deel
van de verkoopopbrengst wordt direct gerealiseerd
Hierdoor wordt
een deel van het opgebouwde vermogen verzilverd en ontstaat meer financiële
spreiding.
3. Een deel
van de opbrengst wordt opnieuw geïnvesteerd
De ondernemer
investeert een deel van de opbrengst opnieuw in de nieuwe holding of
groepsstructuur. Hierdoor blijft hij financieel betrokken bij toekomstige
groei.
4. De
ondernemer blijft actief betrokken
In veel situaties
blijft de ondernemer verantwoordelijk voor strategie, commerciële ontwikkeling
of dagelijkse aansturing.
5. Ondernemer
en investeerder bouwen samen verder aan groei
Naast kapitaal
brengt een investeerder vaak ook ervaring, structuur en een relevant netwerk
mee om verdere professionalisering en schaalvergroting mogelijk te maken.
Door deze
constructie ontstaan er vaak twee momenten waarop waarde kan worden
gerealiseerd: bij de eerste verkoop van een belang in de onderneming én bij een
mogelijke toekomstige verkoop van de grotere groep of holding.
Juist die
combinatie van gedeeltelijk verzilveren en tegelijkertijd betrokken blijven bij
verdere groei maakt deze vorm van bedrijfsverkoop de laatste jaren steeds
populairder binnen het MKB.
Waarom steeds meer ondernemers kiezen voor een verkoop met
herinvestering
De opkomst van
verkoop met herinvestering hangt samen met bredere veranderingen in de
overnamemarkt.
Waar
bedrijfsverkoop vroeger vaak draaide om volledige overdracht en terugtrekking
van de ondernemer, ligt de focus vandaag vaker op verdere groei en
waardecreatie. Ondernemingen moeten sneller professionaliseren, schaalvoordelen
worden belangrijker en groei vraagt vaker om extra kapitaal en specialistische
kennis.
Tegelijkertijd
zijn investeerders actiever geworden in het Nederlandse MKB. Vooral
ondernemingen met een sterke marktpositie, schaalpotentie of terugkerende
omzetmodellen trekken steeds vaker interesse van investeringsmaatschappijen en
strategische partijen.
Daardoor ontstaat
een andere dynamiek. Ondernemers verkopen niet langer alleen omdat ze willen
stoppen, maar ook omdat ze kansen zien om met een partner sneller door te
groeien.
Voor veel
ondernemers voelt een gedeeltelijke verkoop daardoor minder als een eindpunt en
meer als een strategische stap binnen een langere ondernemersreis.
Bedrijf verkopen en toch betrokken blijven: praktijkvoorbeeld
Hoe een verkoop
met herinvestering eruitziet, verschilt per onderneming. Toch ontstaat in de
praktijk vaak een vergelijkbaar patroon.
Neem bijvoorbeeld
een ondernemer met een snelgroeiende onderneming die kansen ziet voor verdere
uitbreiding. De organisatie groeit sterk, maar verdere professionalisering,
acquisities of internationale uitbreiding vragen om extra kapitaal en een
zwaardere organisatiestructuur.
Door een
meerderheidsbelang te verkopen aan een investeerder verzilvert de ondernemer
een deel van de opgebouwde waarde. Tegelijkertijd investeert hij een deel van
de opbrengst opnieuw in de nieuwe groep en blijft hij actief betrokken bij
strategie en verdere groei.
De investeerder
brengt daarbij niet alleen kapitaal in, maar vaak ook ervaring met
schaalvergroting, professionalisering en strategische begeleiding. Daardoor
ontstaat ruimte om sneller door te groeien dan zelfstandig mogelijk zou zijn
geweest.
Voor veel
ondernemers voelt zo’n traject daardoor niet als stoppen met ondernemen, maar
juist als het begin van een volgende groeifase.
Een verkoop met herinvestering verandert de rol van de
ondernemer
Een verkoop met
herinvestering biedt ondernemers nieuwe mogelijkheden, maar verandert
tegelijkertijd de rol van de ondernemer binnen het bedrijf.
Waar ondernemers
voorheen volledig zelfstandig beslissingen namen, ontstaat vaker een structuur
waarin investeerders, rapportages en gezamenlijke strategische keuzes een
grotere rol spelen. Groei wordt planmatiger aangestuurd en professionalisering
krijgt meer nadruk.
Niet iedere
ondernemer voelt zich prettig bij die verandering. Juist daarom vraagt een
gedeeltelijke verkoop niet alleen om een financiële afweging, maar ook om een
duidelijke visie op de volgende fase van ondernemerschap.
Begeleiding bij een verkoop met herinvestering
Een verkoop met
herinvestering is voor veel ondernemers niet alleen een financiële beslissing,
maar vooral een keuze over de volgende fase van het ondernemerschap. Welke rol
wil een ondernemer straks nog spelen? Hoe belangrijk blijft verdere groei? En
welke vorm van bedrijfsverkoop past daar het beste bij?
Volgens Match
Plan, dat ondernemers begeleidt bij bedrijfsovernames, waarderingen en
financieringsvraagstukken, begint een goed traject daarom bij de vraag wat een
ondernemer uiteindelijk wil bereiken. Een verkoop met herinvestering kan
daarbij een passende oplossing zijn, maar is nadrukkelijk niet de enige route.
Een onafhankelijk
adviseur fungeert daarbij niet alleen als dealbegeleider, maar ook als
sparringpartner tijdens het volledige traject. Zo kunnen ondernemers zich
blijven richten op de dagelijkse bedrijfsvoering, terwijl tegelijkertijd wordt
gekeken naar de meest passende structuur voor de toekomst.
Ben jij
ondernemer en wil je sparren over de mogelijkheden van een bedrijfsverkoop of
herinvestering? Match Plan denkt graag vrijblijvend met je mee, neem contact op
voor een kennismaking.