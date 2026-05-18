Steeds meer ondernemers verdienen twee keer aan de verkoop van hun bedrijf

Een bedrijf verkopen werd lange tijd gezien als het eindpunt van ondernemerschap. De ondernemer bouwde jarenlang aan zijn onderneming, verkocht uiteindelijk de aandelen en trok zich daarna terug uit het bedrijfsleven.

Maar die werkelijkheid verandert snel.

Steeds meer ondernemers kiezen niet voor een volledige exit, maar voor een tussenvariant: een verkoop met een herinvestering. Daarbij verzilveren zij een deel van de opgebouwde waarde, terwijl ze tegelijkertijd betrokken blijven bij de volgende groeifase van de onderneming.

Waarom kiezen ondernemers daarvoor? En belangrijker: wanneer kan zo’n stap ook voor jouw bedrijf interessant worden?

Ondernemers kijken anders naar vermogen en bedrijfsverkoop

Voor veel ondernemers zit een groot deel van het opgebouwde vermogen in de onderneming. Dat is vaak een logische ontwikkeling. Jarenlang staan groei, investeren en het verder uitbouwen van het bedrijf centraal.

Naarmate ondernemingen groter worden, ontstaat echter vaker een bredere strategische afweging. Ondernemers kijken niet alleen meer naar verdere groei, maar ook naar risicospreiding, continuïteit en de invulling van een volgende fase.

Tegelijkertijd verandert ook de overnamemarkt:

Groei vraagt vaker om schaalvergroting en professionalisering.

Investeerders zijn actiever in het middensegment van het MKB.

Ondernemers denken bewuster na over hun vermogenspositie.

Economische onzekerheid vergroot de behoefte aan financiële spreiding.

Daardoor verschuift voor veel ondernemers ook de centrale vraag. Niet langer alleen: ‘Wil ik mijn bedrijf verkopen?’, maar vaker: ‘Hoe kan ik een deel van de opgebouwde waarde realiseren en betrokken blijven?’

Wat is een verkoop met herinvestering?

Bij een bedrijfsverkoop met herinvestering verkoopt een ondernemer (een deel van) zijn onderneming aan een investeerder of strategische partij, terwijl hij tegelijkertijd betrokken blijft bij de toekomstige groei van het bedrijf.

Een deel van de verkoopopbrengst wordt direct uitgekeerd. Een ander deel wordt opnieuw geïnvesteerd in de nieuwe groepsstructuur of holding waarin de onderneming verder groeit. Hierdoor blijft de ondernemer aandeelhouder en profiteert hij mee van toekomstige waardeontwikkeling.

Daardoor ontstaat vaak een samenwerking waarbij ondernemer en investeerder samen verder bouwen aan de volgende groeifase.

Een verkoop met herinvestering verloopt vaak in de volgende stappen:

1. Verkoop van aandelen aan een investeerder of strategische partij

De ondernemer verkoopt een meerderheids- of minderheidsbelang aan een partij die wil bijdragen aan de volgende groeifase van de onderneming.

2. Een deel van de verkoopopbrengst wordt direct gerealiseerd

Hierdoor wordt een deel van het opgebouwde vermogen verzilverd en ontstaat meer financiële spreiding.

3. Een deel van de opbrengst wordt opnieuw geïnvesteerd

De ondernemer investeert een deel van de opbrengst opnieuw in de nieuwe holding of groepsstructuur. Hierdoor blijft hij financieel betrokken bij toekomstige groei.

4. De ondernemer blijft actief betrokken

In veel situaties blijft de ondernemer verantwoordelijk voor strategie, commerciële ontwikkeling of dagelijkse aansturing.

5. Ondernemer en investeerder bouwen samen verder aan groei

Naast kapitaal brengt een investeerder vaak ook ervaring, structuur en een relevant netwerk mee om verdere professionalisering en schaalvergroting mogelijk te maken.

Door deze constructie ontstaan er vaak twee momenten waarop waarde kan worden gerealiseerd: bij de eerste verkoop van een belang in de onderneming én bij een mogelijke toekomstige verkoop van de grotere groep of holding.

Juist die combinatie van gedeeltelijk verzilveren en tegelijkertijd betrokken blijven bij verdere groei maakt deze vorm van bedrijfsverkoop de laatste jaren steeds populairder binnen het MKB.

Waarom steeds meer ondernemers kiezen voor een verkoop met herinvestering

De opkomst van verkoop met herinvestering hangt samen met bredere veranderingen in de overnamemarkt.

Waar bedrijfsverkoop vroeger vaak draaide om volledige overdracht en terugtrekking van de ondernemer, ligt de focus vandaag vaker op verdere groei en waardecreatie. Ondernemingen moeten sneller professionaliseren, schaalvoordelen worden belangrijker en groei vraagt vaker om extra kapitaal en specialistische kennis.

Tegelijkertijd zijn investeerders actiever geworden in het Nederlandse MKB. Vooral ondernemingen met een sterke marktpositie, schaalpotentie of terugkerende omzetmodellen trekken steeds vaker interesse van investeringsmaatschappijen en strategische partijen.

Daardoor ontstaat een andere dynamiek. Ondernemers verkopen niet langer alleen omdat ze willen stoppen, maar ook omdat ze kansen zien om met een partner sneller door te groeien.

Voor veel ondernemers voelt een gedeeltelijke verkoop daardoor minder als een eindpunt en meer als een strategische stap binnen een langere ondernemersreis.

Bedrijf verkopen en toch betrokken blijven: praktijkvoorbeeld

Hoe een verkoop met herinvestering eruitziet, verschilt per onderneming. Toch ontstaat in de praktijk vaak een vergelijkbaar patroon.

Neem bijvoorbeeld een ondernemer met een snelgroeiende onderneming die kansen ziet voor verdere uitbreiding. De organisatie groeit sterk, maar verdere professionalisering, acquisities of internationale uitbreiding vragen om extra kapitaal en een zwaardere organisatiestructuur.

Door een meerderheidsbelang te verkopen aan een investeerder verzilvert de ondernemer een deel van de opgebouwde waarde. Tegelijkertijd investeert hij een deel van de opbrengst opnieuw in de nieuwe groep en blijft hij actief betrokken bij strategie en verdere groei.

De investeerder brengt daarbij niet alleen kapitaal in, maar vaak ook ervaring met schaalvergroting, professionalisering en strategische begeleiding. Daardoor ontstaat ruimte om sneller door te groeien dan zelfstandig mogelijk zou zijn geweest.

Voor veel ondernemers voelt zo’n traject daardoor niet als stoppen met ondernemen, maar juist als het begin van een volgende groeifase.

Een verkoop met herinvestering verandert de rol van de ondernemer

Een verkoop met herinvestering biedt ondernemers nieuwe mogelijkheden, maar verandert tegelijkertijd de rol van de ondernemer binnen het bedrijf.

Waar ondernemers voorheen volledig zelfstandig beslissingen namen, ontstaat vaker een structuur waarin investeerders, rapportages en gezamenlijke strategische keuzes een grotere rol spelen. Groei wordt planmatiger aangestuurd en professionalisering krijgt meer nadruk.

Niet iedere ondernemer voelt zich prettig bij die verandering. Juist daarom vraagt een gedeeltelijke verkoop niet alleen om een financiële afweging, maar ook om een duidelijke visie op de volgende fase van ondernemerschap.

Begeleiding bij een verkoop met herinvestering

Een verkoop met herinvestering is voor veel ondernemers niet alleen een financiële beslissing, maar vooral een keuze over de volgende fase van het ondernemerschap. Welke rol wil een ondernemer straks nog spelen? Hoe belangrijk blijft verdere groei? En welke vorm van bedrijfsverkoop past daar het beste bij?

Volgens Match Plan, dat ondernemers begeleidt bij bedrijfsovernames, waarderingen en financieringsvraagstukken, begint een goed traject daarom bij de vraag wat een ondernemer uiteindelijk wil bereiken. Een verkoop met herinvestering kan daarbij een passende oplossing zijn, maar is nadrukkelijk niet de enige route.

Een onafhankelijk adviseur fungeert daarbij niet alleen als dealbegeleider, maar ook als sparringpartner tijdens het volledige traject. Zo kunnen ondernemers zich blijven richten op de dagelijkse bedrijfsvoering, terwijl tegelijkertijd wordt gekeken naar de meest passende structuur voor de toekomst.

