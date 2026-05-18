Shakira krijgt miljoenen terug van Spaanse belastingdienst

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 11:59
MADRID (ANP) - De Colombiaanse zangeres Shakira krijgt tientallen miljoenen euro's terug van de Spaanse belastingdienst. Volgens Spaanse media als El Mundo moet de fiscus zo'n 60 miljoen euro betalen aan de artiest.
De zogeheten Audiencia Nacional besliste in het voordeel van Shakira, die een boete had gekregen voor vermeende belastingfraude in 2011. In de zaak stond centraal hoeveel dagen de zangeres dat jaar in Spanje had doorgebracht. Volgens de rechter heeft de belastingdienst niet bewezen dat Shakira in 2011 meer dan 183 dagen in Spanje was, de drempel die inwoners verplicht om inkomstenbelasting te betalen.
Shakira is tevreden met het besluit. "Er is nooit sprake geweest van fraude, en de regering zelf heeft nooit het tegendeel kunnen bewijzen, simpelweg omdat het niet waar was", verklaarde de zangeres na de uitspraak. Ze sprak verder van "talloze slapeloze nachten" die impact hebben gehad op haar gezondheid en het welzijn van haar gezin.
