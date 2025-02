Tips voor een goede vachtverzorging van je labradoedel

Een labradoodle ziet er niet alleen uit als een knuffelbeer, maar voelt ook nog eens zo. Maar die prachtige, fluffy vacht vraagt wel om de juiste verzorging. Borstelen, trimmen en de juiste voeding zijn essentieel om die zachte krullen in topvorm te houden. Hoe pak je dat aan zonder dat je doodle eruitziet als een wandelende klittenbol? Tijd om in de wereld van vachtverzorging te duiken.

Fleecevacht of wolvacht

Niet alle labradoodles hebben dezelfde vacht, en dat maakt nogal een verschil in verzorging. De meeste hebben een fleece vacht, die zacht en zijdeachtig aanvoelt en vaak licht golvend of krullend is. Dit type vacht is relatief makkelijk te onderhouden. Dan is er de wolvacht, die dikker is en bestaat uit pijpenkrullen. Mooi? Absoluut. Maar ook een stuk bewerkelijker als het gaat om onderhoud. Deze vacht klit sneller en heeft extra aandacht nodig om in goede conditie te blijven.

Hoe houd je die vacht klitvrij?

Een labradoedel verhaart nauwelijks, en dat klinkt als goed nieuws. Maar dat betekent niet dat de vacht geen verzorging nodig heeft. Omdat de nieuwe haren gewoon doorgroeien, kan de vacht snel klitten als je niet regelmatig borstelt. Het beste is om je labradoodle zo’n twee tot drie keer per week een goede borstelbeurt te geven. Hierbij is het belangrijk dat je tot aan de huid borstelt, anders vormen zich knopen onder de bovenste laag. Heeft je doodle na het borstelen een pluizige look? Geen zorgen. Een beetje water over de vacht sprayen en met je handen door de krullen gaan, helpt om ze weer mooi in model te krijgen.

Een bezoek aan de trimsalon

Zelf borstelen is belangrijk, maar een bezoek aan de trimsalon kan wonderen doen. Daar wordt de vacht bijgewerkt, zodat klitten en knopen geen kans krijgen. Door regelmatig de dode haarpunten te laten knippen, blijft de vacht luchtig en gezond. En laten we eerlijk zijn, een professionele trimbeurt zorgt ervoor dat je hond er mooi uitziet. Zo is het bijvoorbeeld bij andere rassen, zoals een pomeriaan beertje belangrijk om de vacht regelmatig te laten trimmen, zodat je hond er niet alleen moo bij loopt, maar de vacht ook in goede conditie blijft.

Van puppyvacht naar volwassen vacht

Tussen de zeven en vijftien maanden maakt een labradoodle de overstap van zijn zachte puppyvacht naar een volwassen vacht. In deze fase is extra borstelen een must, want de nieuwe haren groeien door de oude heen. Dit kan zorgen voor klitten en zelfs viltplekken als je niet goed oplet. Door je pup van jongs af aan te laten wennen aan borstelen, wordt het een gewoonte in plaats van een strijd. En geloof me, je toekomstige zelf zal je dankbaar zijn.

Voeding voor een gezonde vacht

Een mooie vacht begint niet alleen bij de juiste verzorging van buitenaf, maar ook bij gezonde voeding. Hoogwaardig hondenvoer met goede voedingsstoffen helpt om de vacht sterk en glanzend te houden. Ingrediënten zoals zalmolie kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een gezonde, glanzende vacht. Dus naast borstelen en trimmen, is de juiste voeding minstens zo belangrijk.