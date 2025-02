Meer dan 1 miljoen tolritten over nieuwe snelweg A24

ZOETERMEER (ANP) - Sinds de opening op 7 december zijn meer dan 1 miljoen tolritten over de nieuwe snelweg A24 gereden, meldt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Voor ruim twee derde van die ritten is automatisch betaald via een systeem dat de tol elektronisch heft en dat op de A24 voor het eerst in Nederland wordt gebruikt.

De nieuwe snelweg, ook wel de Blankenburgverbinding genoemd, verbindt de A15 bij Rozenburg en de A20 bij Vlaardingen. Bestuurders van auto's en bestelwagens betalen 1,51 euro voor een ritje over de weg, die door twee tunnels gaat. Voor vrachtverkeer en andere zware voertuigen is het tarief 9,13 euro. Betalen gebeurt digitaal, via de website van e-Tol of automatisch via drie private aanbieders.

Weggebruikers die voor hun tolrit de website e-Tol gebruiken, moeten binnen 72 uur betalen. Volgens de RDW is dat sinds 7 december voor een op de vijf ritten niet op tijd gebeurd. Verkeersdeelnemers voor wie dit geldt, krijgen een betalingsherinnering om de tol binnen twee weken alsnog te betalen. Die herinnering is nu nog gratis, maar vanaf 7 december wordt daarvoor 8 euro in rekening gebracht.

Wie na de betalingsherinnering alsnog niet op tijd betaalt, krijgt een boete van 35 euro. De eerste boetes worden deze week verstuurd, aldus de RDW.