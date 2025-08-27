TSB-regeling met drie ziektes uitgebreid

Sinds 1 juli 2025 is de Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB-regeling) uitgebreid met drie nieuwe ziektes. De TSB-regeling is voor mensen die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Deze regeling biedt sinds 2023 patiënten een kortere en snellere route naar erkenning van hun beroepsziekte.

Nieuwe beroepsziekten

De TSB-regeling was al beschikbaar voor mensen met allergisch beroepsastma, longkanker door asbest en CSE (een schildersziekte). Daar zijn sinds 1 juli de volgende ziektes bijgekomen:

Neus(bijholte)kanker door houtstof . Door het inademen van houtstof van bewerkt hout kan deze ziekte ontstaan. Ook bij het maken van multiplex en spaanplaten is dit een mogelijkheid.

. Door het inademen van houtstof van bewerkt hout kan deze ziekte ontstaan. Ook bij het maken van multiplex en spaanplaten is dit een mogelijkheid. Silicose (onherstelbare schade aan de longen door ontstekingsreacties). Deze ziekte kan ontstaan door de inademing van respirabel kristallijn silica (ook wel silica) tijdens het bewerken van natuursteen, baksteen, composietsteen, beton of cement.

Deze ziekte kan ontstaan door de inademing van respirabel kristallijn silica (ook wel silica) tijdens het bewerken van natuursteen, baksteen, composietsteen, beton of cement. Longkanker door silica. Ook deze ziekte is verkrijgbaar op dezelfde manier als silicose.

Deze uitbreiding stelt meer slachtoffers van gevaarlijke stoffen op de werkvloer in staat om een eenmalige financiële tegemoetkoming aan te vragen bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (ISBG).

Wijzigingen in protocollen

Naast deze uitbreiding worden er ook nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de protocollen om de kans op toekenning te verhogen. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat er meer ruimte is voor maatwerk. Zo is bijvoorbeeld voor longkanker door asbest de berekening aangepast, hierdoor voldoen patiënten sneller aan de drempelwaarde. Voor mensen die eerder al een aanvraag hebben ingediend en deze is afgewezen. Kunnen opnieuw een aanvraag voor een tegemoetkoming doen. Als dit voor jou van toepassing is, dan heb je van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een brief ontvangen. Een nieuwe aanvraag betekent niet direct dat je nu wel een tegemoetkoming ontvangt. De eenmalige tegemoetkoming voor een patiënt die lijdt aan een beroepsziekte is ruim €25.000.

Preventie en veiligheid

Deze uitbreiding van de TSB-regeling benadrukt ook het belang van preventie en veilig werken. Werkgevers hebben hierin een belangrijke rol. Het is aan hen om de werknemers zo goed mogelijk te beschermen tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het gebruik van duidelijke protocollen en hulpmiddelen zoals safety data sheet software helpt bedrijven om risico’s inzichtelijk te maken.

Relatie tussen ziekte en werk

Om in aanmerking te komen voor de TSB-regeling moet de relatie tussen ziekte en het werk duidelijk gelegd kunnen worden. Een belangrijke stap hiervoor is het gesprek tussen zorgprofessionals en patiënten. Dit gesprek bestaat uit vier eenvoudige vragen om deze relatie met het werk snel te leggen. Vragen voor de patiënt:

Wat voor werk doet u? Heeft u gewerkt of werkt u met gevaarlijke stoffen, gassen of dampen? Denk u dat dat uw klachten te maken hebben met het werken met deze stoffen, gassen of dampen? Indien relevant: nemen de klachten af als u niet werkt, bijvoorbeeld in het weekend of tijdens vakantie?