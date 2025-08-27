Leen Bakker zet tientallen winkels in België te koop na verliezen

BRUSSEL (ANP) - Meubelwinkelketen Leen Bakker zet zijn 44 winkels in België te koop. Dat gebeurt via een procedure die bedrijven kunnen beginnen als ze het financieel zwaar hebben. De rechter in België beschermt de Leen Bakker-winkels nu tegen schuldeisers terwijl het bedrijf zoekt naar een nieuwe eigenaar.

Vastgoedinvesteerder Retail Estates, dat elf panden verhuurt aan Leen Bakker in België, meldt aan beleggers dat de zogeheten overdracht onder gerechtelijk gezag op 14 augustus is goedgekeurd. Het idee is dat een wankelend bedrijf nog zoveel mogelijk levensvatbare onderdelen kan verkopen en zo banen kan redden. Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd werken ruim driehonderd mensen bij Leen Bakker België.

Het van oorsprong Nederlandse Leen Bakker kampt in België met een oplopend verlies op een slinkende omzet. Het bedrijf sloot de afgelopen jaren al een aantal onrendabele winkels. Volgens Retail Estates loopt in Nederland geen vergelijkbare procedure voor bescherming tegen schuldeisers.