ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leen Bakker zet tientallen winkels in België te koop na verliezen

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 9:07
anp270825052 1
BRUSSEL (ANP) - Meubelwinkelketen Leen Bakker zet zijn 44 winkels in België te koop. Dat gebeurt via een procedure die bedrijven kunnen beginnen als ze het financieel zwaar hebben. De rechter in België beschermt de Leen Bakker-winkels nu tegen schuldeisers terwijl het bedrijf zoekt naar een nieuwe eigenaar.
Vastgoedinvesteerder Retail Estates, dat elf panden verhuurt aan Leen Bakker in België, meldt aan beleggers dat de zogeheten overdracht onder gerechtelijk gezag op 14 augustus is goedgekeurd. Het idee is dat een wankelend bedrijf nog zoveel mogelijk levensvatbare onderdelen kan verkopen en zo banen kan redden. Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd werken ruim driehonderd mensen bij Leen Bakker België.
Het van oorsprong Nederlandse Leen Bakker kampt in België met een oplopend verlies op een slinkende omzet. Het bedrijf sloot de afgelopen jaren al een aantal onrendabele winkels. Volgens Retail Estates loopt in Nederland geen vergelijkbare procedure voor bescherming tegen schuldeisers.
Vorig artikel

TSB-regeling met drie ziektes uitgebreid

Volgend artikel

Zverev wint eerste partij op US Open in drie sets

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen

ANP-530481469

11 subtiele signalen dat je met de jaren een sterker persoon bent geworden

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?