Wat is een turboliquidatie & wat zijn de voordelen?

Een bedrijf stopzetten klinkt eenvoudig, maar in de praktijk ben je al snel maanden verder. Denk aan vereffenaars, schuldeisers, rechtbankprocedures en flinke kosten. Voor veel ondernemers voelt dat als een zwaar traject voor iets wat eigenlijk al ‘klaar’ is.

Gelukkig bestaat er een snellere manier: met een turboliquidatie sluit je een lege BV af zonder al teveel rompslomp. Wat het precies inhoudt, wanneer je het mag gebruiken en wat de voordelen van turboliquidaties zijn, lees je in dit artikel.

Wat is een turboliquidatie?

Een turboliquidatie is een manier om een rechtspersoon (zoals een BV) snel te ontbinden. Het verschil met een gewone liquidatie is dat er geen vereffening plaatsvindt, maar dat mag alleen als het bedrijf op het moment van ontbinding geen bezittingen meer heeft.

Concreet betekent dit: er is geen geld op de rekening, geen inventaris, geen openstaande vorderingen. Het bedrijf is leeg. Op dat moment kun je als bestuurder besluiten de onderneming te ontbinden zonder dat daar een lange procedure voor nodig is.

Het idee achter turboliquidaties is best simpel, want je stopt het bedrijf, schrijft het uit bij de Kamer van Koophandel en de onderneming houdt op te bestaan. Dus geen curator, geen rechtbank, geen maanden wachten.

Hoe verschilt turboliquidatie van een faillissement?

Een faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank en geldt als het bedrijf wel schulden heeft maar die niet meer kan betalen. Er komt een curator, die bezittingen verkoopt en schuldeisers zo goed mogelijk uitbetaalt. Dat proces duurt maanden of soms zelfs jaren.

Een turbo liquidatie werkt alleen als er niets meer te verdelen valt; er zijn geen baten, dus geen vereffening nodig, en dit maakt het fundamenteel anders dan een faillissement. Je beëindigt een lege onderneming op eigen initiatief, zonder tussenkomst van een rechter of curator.

Wat zijn de voordelen van een turboliquidatie?

Het grootste voordeel van de turbo liquidatie is snelheid, want waar een reguliere liquidatie maanden in beslag kan nemen, is een turboliquidatie in veel gevallen binnen enkele weken afgerond. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook energie en aandacht die je liever ergens anders in steekt.

Daarnaast zijn de kosten aanzienlijk lager; je hebt geen curator nodig, geen vereffenaar en geen uitgebreide rechtbankprocedure. De voornaamste kosten zijn die van een notaris voor het ontbindingsbesluit en eventueel juridisch advies van een ondernemingsrecht advocaat. Voor veel ondernemers is dat een stuk behapbaarder.

Ook heb je als bestuurder veel meer regie over het proces, je beslist zelf wanneer je de onderneming ontbindt en hoe je dat aanpakt. Er is geen externe partij die het roer overneemt. Dat geeft rust, zeker als je al weet dat het bedrijf klaar is.

Voor welke bedrijven is turboliquidatie geschikt?

Turboliquidatie is bedoeld voor bedrijven die echt leeg zijn: geen bezittingen, geen openstaande vorderingen, geen schulden aan crediteuren. Denk aan een holding die zijn werkmaatschappij heeft verkocht, of een BV die al een tijdje niet meer actief was.

Past jouw situatie niet in dit plaatje, dan is turboliquidatie juridisch niet toegestaan. Zijn er nog schulden of bezittingen, dan moet je een reguliere liquidatie doorlopen of, als betaling niet meer mogelijk is, aangifte doen van faillissement.

Wat zijn de risico’s van turboliquidatie?

Een turbo liquidatie lijkt eenvoudig, maar wie het verkeerd toepast, loopt wel degelijk risico. Als achteraf blijkt dat er toch nog schuldeisers waren of dat bezittingen niet goed zijn afgewikkeld, kan je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dat is een risico dat veel ondernemers onderschatten.

Sinds 2023 gelden bovendien strengere regels rondom turboliquidatie, want bestuurders zijn tegenwoordig verplicht een aantal documenten te deponeren bij de KVK, waaronder een balans en een slotverklaring. Schuldeisers krijgen daarna de kans om bezwaar te maken via de rechter.

Die extra transparantie is er niet voor niets: de wetgever wil voorkomen dat turboliquidatie wordt misbruikt om schulden te ontlopen. Wie de regels netjes volgt heeft niets te vrezen, maar wie dat niet doet kan rekenen op stevige juridische consequenties.

Laat je adviseren door een ondernemingsrecht advocaat

Een turboliquidatie klinkt op papier doodeenvoudig, maar de juridische details maken het kwetsbaarder dan het er mogelijk uitziet. Een ondernemingsrecht advocaat controleert of jouw situatie daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden en voorkomt dat je achteraf voor vervelende verrassingen staat.

Een verkeerd ingevulde balans of een ontbrekende verklaring kan namelijk leiden tot bezwaren van schuldeisers of zelfs bestuurdersaansprakelijkheid. Kortom, een turboliquidatie kán interessant zijn, maar laat je (vooraf!) éérst juridisch goed adviseren.