Frans Timmermans schrijft liefdesbrief aan het Engelse volk: ‘Ik ben als een oude minnaar’

Frans Timmermans heeft een liefdesbrief geschreven aan het Britse volk. De brief van een minnaar die verdriet heeft dat zijn geliefde hem verlaat. Hij zegt dat het fijn zou zijn geweest als de Britten met hun kritische houding in de EU waren gebleven. Dat Engeland al veel schade heeft geleden door zich af te keren van de EU, en dat die schade alleen maar erger zal worden.

Timmermans, een voormalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken die ook plaatsvervanger was van Jean-Claude Juncker, zegt dat hij voor het eerst van het Verenigd Koninkrijk en het karakter van de Britten ging houden in zijn tijd op een Britse school in Rome

Hij schrijft: ‘Ik ken je nu. En ik houd van je. Voor wie je bent en wat je me hebt gegeven. Ik ben als een oude minnaar.