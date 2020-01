Trump werd gevraagd naar zijn goede voornemens. Zijn reactie was nogal vreemd

Zelfs op de vrij eenvoudige vraag: ‘Wat zijn je goede voornemens?’ weet Donald Trump een raar antwoord te geven. Ook zijn vrouw Melania lijkt niet precies te weten wat ze moet zeggen.

Als een journalist naar hun goede voornemens vraagt, reageert Melania als eerste met: ‘Vrede op aarde’. De Amerikaanse president begint vervolgens een relaas met: “Vrede is goed, maar ik weet niet zeker of je een goed voornemen wel moet uitspreken, OK.” Hij gaat verder met: “Dus ik wil niet zeggen wat mijn goede voornemen is, omdat het dan niet uitkomt. Maar ik kan je vertellen dat we een heel goed voornemen hebben en het is een voornemen voor ons land.”

Het lijkt erop dat Trump goede voornemens verwart met wensen die je doet als je bijvoorbeeld op je verjaardag de kaarsjes op een taart uitblaast. Volgens bijgeloof moet je die wens niet uitspreken, omdat hij dan niet uitkomt. Maar een goed voornemen is natuurlijk iets heel anders. Dat je een paar kilo kwijt wil of naar de sportschool gaat, mag je gewoon vertellen.

Question: What's your New Year's Resolution?



First Lady Melania Trump: "Peace on the world."



President Trump: "Peace is right but I'm not sure you're supposed to say a resolution out loud." #2020NewYear #NewYearsEve2020 pic.twitter.com/u9iJrXO5gf