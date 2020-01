Ex-paus Benedictus valt Franciscus aan in de rug

Toen de Duitse paus Ratzinger zijn ambt neerlegde, beloofde hij plechtig zich absoluut niet te bemoeien met het beleid van zijn opvolger.

Daaraan heeft hij zich geen dag gehouden. Vanaf het begin publiceerde hij boeken, gaf hij interviews en liep hij de nieuwe paus in de weg. Hij probeerde vooral steun te geven aan de conservatieve stroming die Franciscus probeert te remmen.

De intussen stokoude paus – 92 – haalt nu nog een keer hard uit. Er verschijnt een boek waarin Benedictus zich keert tegen de voorzichtige pogingen van zijn opvolger om het priester-celibaat te verzachten. In het boek betogen de ex-paus en twee aanhangers van zijn oerconservatieve leer dat het verwerpelijk is ook maar te denken over alternatieven voor het celibaat. Het is volgens Benedictus de kern van de kerk.