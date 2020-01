Trump spreekt in bizarre speech over toiletten en afwasmachines: “Ik wil geen oranje gezicht”

Het zal niet de eerste keer zijn dat Donald Trump een warrig verhaal afsteekt, maar het thema tijdens een rally in Milwaukee is deze keer wel heel bijzonder: de Amerikaanse president heeft het over huishoudelijke zaken als toiletten, afwasmachines en lampen.

Trump begon in Wisconsin onder luid gejuich van een groot aantal fans met de aankondiging dat hij het verplichte gebruik van spaarlampen wil tegenhouden. De lampen zouden hem een oranje gloed geven. “Iemand zei tegen mij, ‘Oh meneer, praat me niet over de spaarlamp. De nieuwe lamp kost vijf keer zoveel en je lijkt er oranje door. Ik was meer geïnteresseerd in het oranje dan in de prijs,” aldus de president, die al jaren geplaagd wordt met zijn door crème oranjekleurige gezicht.

Vervolgens praatte de president verder over afwasmachines. “Ik ben ook voor nieuwe afwasmachines die meer water verbruiken zodat je vaat ook echt schoon wordt zonder dat je het tien keer hoeft te wassen.”

Toen Trump klaar was met de afwasmachines ging hij verder met wastafels, toiletten en douches. “Ze hebben waterbesparende apparatuur geplaatst op wc’s, douches en wastafels en nu zijn ze permanent. Vroeger haalden mensen ze eraf. Koop maar eens een nieuwe kraan en zet hem aan. Er komt niets uit,” meent de president. “We hebben het niet over wc’s, maar wel over de douche. Ik heb een prachtige bos haar. Die vraagt veel aandacht. Nu ga je onder de douche en dan…drup, drup, drup. Ik belde iemand op en vroeg ‘Is er iets mis?’ Nee, zei hij, het is waterbesparend. Dus nu doe je er vijf keer zolang over. Je verbruikt veel meer water en het is een heel onprettige ervaring.”

Fijn dat de president van het machtigste land ter wereld zijn prioriteiten op een rijtje heeft.