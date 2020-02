Theo Hiddema wil dat vriend Thierry stopt met zijn ‘twitterfabriekje’

Baudet schoot vrijdag loepzuiver raak in zijn eigen voet en die van zijn partij. Fractiegenoot Hiddema heeft dan ook liever dat Baudet stopt met twitteren. „Dat hele twitterfabriekje vind ik iets verschrikkelijks. Als je er iets op zet wat niet de feitelijke lading dekt, zit je helemaal mis.” Waarmee hij niet gezegd wil hebben dat Baudets verhaal niet klopt. „Ik weet nog steeds niet wat er in die treincoupé gebeurd is. Dan zou ik die twee dierbaren moeten ondervragen. Tot mijn opluchting doet de landelijke politie nu onderzoek.”