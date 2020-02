Nancy Pelosi verscheurt Trumps toespraak voor het oog van de natie

Zodra president Donald Trump zijn State of the Union-toespraak had beëindigd, scheurde Huisspreker Pelosi het stuk in tweeën. Ze had de kopie eerder van de president ontvangen. Wilde hem een hand geven, maar die nam hij niet aan.

Toen Trump klaar was en zijn aanhangers juichten, scheurde zij de papieren in tweeën. Terwijl hij wegliep, scheurde ze opnieuw. Toen een derde keer. En een vierde. Trump reageerde hij niet toen hij vertrok.