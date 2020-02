Roger Stone, Trumps man voor vuile zaakjes, veroordeeld tot 3 jaar en 4 maanden

Het stormachtige proces tegen Roger Stone, sinds jaar en dag de man die voor extreemrechts in de VS vuile zaakjes oplost, is geëindigd in diens veroordeling tot 3 jaar en 4 maanden

Trump heeft zich op allerlei manieren met het proces bemoeid. Rechtstreeks, maar ook via minister van justitie Barr, die de strafeis van de officieren van justitie eigenhandig verlaagde. De rechter heeft zich daar kennelijk weinig van aangetrokken. Ze zei in haar vonnis dat het zeer ongebruikelijk is dat de regering het opneemt voor van misdrijf verdachte personen.

Maar of de kwestie met dit vonnis uit de wereld is is zeer de vraag. Er loopt nog een aanvraag van Stone voor een nieuw proces. En er is de verwachting dat president Trump zijn vriend gratie zal verlenen

Terwijl de rechter haar vonnis uitsprak twitterde de president live zijn commentaar. Samengevat: het is een schande dat een goede burger als Roger Stone wordt gestraft voor liegen onder ede