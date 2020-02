‘Onbehandelbare en ongeneeslijke dementie’: psychiater over geraaskal Trump over Weinstein

Gisteren hield Donald Trump weer een van zijn ‘persconferenties’ tijdens zijn bezoek aan India. Het ging er weer ruig aan toe. Zeker de woedeaanval over Harvey Weinstein was heftig. (zie video)

John Talmadge, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Texas, vindt dat het geraaskal een teken van dementie is.

“Dit was niet Trump die een antwoord gaf op een vraag; dit was een symptoom, ‘zegt hij. “Zijn toestand is niet te behandelen en niet te genezen.Vader Fred Trump had het ook, het zit in de familie. ”

Talmadge heeft al eerder gewaarschuwd dat Trump volgens hem te ziek is om president te zijn

#Presidementia — This was not Trump giving an answer to a question; this was a symptom. The condition is untreatable & uncurable. Alzheimer's dementia destroy the life of Fred Trump, and dementia tends to run in families. #TrumpDementia #TrumpWontDebate https://t.co/roZ2nly3rc